Ausgezeichnet! Ricarda und Udo Niedergerke mit Bundesverdienstkreuz geehrt

Ihr unermüdlicher Einsatz für Menschen in Not ist aller Ehren Wert. Die verdiente Anerkennung für ihre Engagement erhielten Ricarda (76) und Udo (78) Niedergerke jetzt von allerhöchster Stelle. Im Namen von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier verlieh Niedersachsens Sozialministerin Carola Reimann am Freitag dem Ärzte-Ehepaar aus Misburg das Bundesverdienstkreuz.

Mit der Ricarda-und-Udo-Niedergerke-Stiftung setzt sich das Paar seit der Gründung 2008 für die Finanzierung sozialer Projekte in Hannover und der Region ein. „Sie haben in vorbildlicher Weise gezeigt, was mit großer persönlicher Motivation und hohem Engagement für das Gemeinwohl erreicht werden kann“, lobte Reimann. Ein eindrucksvolles Beispiel ist die jährliche Spendengala der Stiftung im GOP-Theater, bei der stolze Beträge zur Finanzierung unterschiedlicher Projekte zusammenkommen. Bei der jüngsten Veranstaltung unter dem Motto „Wir lassen niemanden im Regen stehen“ war auch Reimann selbst zu Gast. „Ich erinnere mich gern an diesen Abend und habe großen Respekt vor ihrer Arbeit.“

„Die Straße tötet“

Das Augenmerk richtet das Paar insbesondere auf die Menschen, die am Rand der Gesellschaft oft übersehen werden – Obdachlose und andere mittellose Menschen, die durch das soziale Raster fallen und keinen Zugang zu medizinischer Versorgung haben. „Die Straße ist brutal, die Straße tötet“, so die klaren Worte von Udo Niedergerke. Rund 29 Prozent der Wohnungslosen lebten in Deutschland mittlerweile auf der Straße. „So viele waren es noch nie und die Tendenz steigt“, warnt der Arzt. Bildung, Einkommen und Wohnsituation bestimmten heute die Lebenserwartung. Mit dem Caritas-Projekt „Carihope“ fördert die Stiftung den „Einstieg in den Ausstieg aus der Wohnungslosigkeit“, so Udo Niedergerke.

Das ist die Niedergerke-Stiftung Zweck der Stiftung ist die Förderung der Wohlfahrtspflege durch Beschaffung und Weitergabe von finanziellen Mitteln an andere gemeinnützige Einrichtungen und die Unterstützung von Menschen in Not. So soll beispielsweise Menschen, die wegen einer fehlenden Krankenversicherung vom medizinischen System nicht erfasst werden, trotzdem eine Behandlung ermöglicht werden. Darüber hinaus hat es sich die Stiftung zur Aufgabe gemacht, die Lebenssituation von Kindern und Jugendlichen in Not, aber auch von Flüchtlingen oder Aussiedlern in der Region zu verbessern. Dazu gehört die Förderung von Gesundheitsmaßnahmen, Bildungsprojekten, integrationsfördernden Maßnahmen und menschengerechte Unterbringung. Zu den durch die Stiftung geförderten Projekte zählt „Carihope“, eine Initiative zum schrittweisen Ausstieg aus der Wohnungslosigkeit. „Fit für den Kindergarten“ ist ein Frühförder- und Bildungsangebot für Familien aus den Obdachlosenunterkünften. Das Projekt „Raphaelo“ unterstützt Flüchtlinge nach dem Auszug aus dem Wohnheim bei der Integration. „Bunt & gesund“ vermittelt Familien die Grundlagen für eine gesunde Ernährung sowie Mund- und Zahnhygiene. Für ihr Engagement wurden Ricarda und Udo Niedergerke mehrfach ausgezeichnet. Vor dem Bundesverdienstkreuz erhielten sie bereits den Stadtkulturpreis des Freundeskreises Hannover und die Stadtplakette der Landeshauptstadt.

Ein weiteres Projekt ist „Fit für den Kindergarten“ – ein niedrigschwelliges Angebot für frühkindliche Förderung und Bildung, das sich an Familien aus den Obdachlosenunterkünften in der Podbielskistraße richtet. Auch für Flüchtlinge setzen sich die Niedergerkes ein. Das Projekt „Raphaelo“ etwa hilft ihnen dabei, nach dem Auszug aus dem Wohnheim in Hannover und der Region Fuß zu fassen.

Dank an Freunde und Förderer

„Wir brauchen mehr Menschen wie sie“, brachte Reimann das Wirken des Paares auf den Punkt. Die Geehrten selbst gaben das Lob jedoch umgehend weiter an die anwesenden Freude und Förderer. „Das ist euer Preis, wir nehmen ihn nur stellvertretend für euch entgegen“, sagte Udo Niedergerke und bedankte sich für „Ideen, Zeit und Geld“. Harte Arbeit liege hinter und noch vor der Stiftung. Die Vision der beiden Preisträger „Eines Tages werden wir in Hannover die Wohungslosigkeit beseitigt haben. Wir bleiben am Ball.“

Von André Pichiri