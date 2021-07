Hannover

Bereits in der vergangenen Woche konnte die Polizei zwei mutmaßliche Dealer festnehmen, die ihren Drogenbunker ausgerechnet auf einem Kinderspielplatz angelegt hatten. Dort fanden die Ermittler 30 Gramm Kokain.

Zivilbeamte der Polizeistation Raschplatz hatten die beiden Albaner (20, 21) am Donnerstagabend vergangener Woche dabei beobachtet, wie sie am Steintor Drogen verkauften. „Aus Erfahrung wussten die Beamten, dass die Dealer anschließend ihr Versteck aufsuchen würden, um Nachschub zu holen“, so Polizeisprecher Marcus Schmieder. Die Fahnder observierten das Duo und verfolgten es bis zum Versteck.

Polizei stellt 30 Gramm Kokain und 500 Euro Bargeld sicher

Das lag ausgerechnet auf dem Spielplatz am Gartenfriedhof zwischen Arnswald- und Marienstraße (Mitte). Beim Zugriff leisteten die Männer Widerstand, wurden aber festgenommen. Die Beamten stellten neben den 30 Gramm Kokain auch 500 Euro Bargeld sicher. Die beiden Albaner sitzen in Untersuchungshaft.

Neben öffentlichen Grünanlagen nutzen Dealer auch immer wieder Spielplätze als Depots für ihr Rauschgift. Sie vergraben die in Schachteln verpackten Drogen oberflächlich im Sand.

Von Andreas Krasselt