Ausgeliefert: Wie Lieferando und Co. Hannover erobern

Hannover

Wer durch die Stadt läuft, sieht diese Räder schnell: Bringdienste wie Lieferando haben sich in der Pandemie endgültig etabliert. Zwar reißt die Kritik am Geschäftsgebaren nicht ab, verzichten wollen die Restaurants in Hannover aber nicht mehr auf den Partner – und neue Angebote sind bereits in Planung.

„Wir haben beschlossen einzusteigen, als wir ahnten, dass wir im Winter das Restaurant schließen müssen“, erzählt Ilka Rautenberg-Siebert, Mitinhaberin des „Salz und Pfeffer“ in Ricklingen. Das Restaurant liefert allerdings selber aus, bezahlt nur für das Listing bei Lieferando. „Sonst hätte sich das für uns nicht gerechnet.“ Lieferando verlangt 30 Prozent Provision von den Restaurants – liefern diese selbst aus, zahlen sie nur 13 Prozent für das Listing. Eine ähnlich reichweitenstarke Alternative wie die Lieferando-App sieht Rautenberg-Sieberteine derzeit nicht.

In der City unterwegs: Lieferando-Kurier Chris Caparelli. Quelle: Michael Wallmüller

Keine zwei Preislisten

Allerdings verliert die Gastronomie dadurch auch ein Stück Kontrolle. „Wir können auf Kundenkritik in der App nicht reagieren“, so Siebert. Außerdem darf die Provision nicht auf die Gerichte aufgeschlagen werden. „Du darfst nicht zwei Preislisten machen.“ Das findet auch Kirsten Jordan, Dehoga-Geschäftsführerin des Bezirksverbands Hannover, schwierig. „Jeder muss frei kalkulieren dürfen“, sagt sie. Und jeder Betrieb müsse für sich abwägen, ob die Lieferando-Nutzung betriebswirtschaftlich für ihn Sinne ergebe. „Generell kann ich von der Nutzung nicht abraten, dazu kenne ich zu viele Betriebe, die mir sagten, dass sie damit ihren Umsatz angekurbelt haben, nicht nur während der Pandemie“, so Jordan.

Sortiert und warm verpackt: Rucksack von Chris Caparelli. Quelle: Michael Wallmüller

Zum Beispiel die Pizzakette Smileys. „Das Portal bietet eine gute Chance, wechselbereite Lieferservice-affine Menschen als Neukunden zu gewinnen“, so Smileys-Gründer Ingo Graetz. „Dennoch ist der Wettbewerb auf der Plattform groß. und das Portal bietet kaum Möglichkeiten, die Produkte in der eigenen Markenwelt zu präsentieren.“ Auch die Fast-Food-Kette Burger King nutzt den Service: „Wir arbeiten bereits seit mehreren Jahren zusammen und planen, die Partnerschaft auch weiterhin fortzuführen“, so eine Sprecherin.

Kosten ein Fall fürs Bundeskartellamt

Die Preispolitik durch Lieferando interessiert allerdings laut „Handelsblatt“ mittlerweile auch das Bundeskartellamt, konkret die Bestpreisklausel, wonach Restaurants nirgends preiswerter verkaufen dürfen als mit Lieferando. Zudem droht eine Millionenstrafe wegen Verstoßes gegen die Europäische Datenschutzgrundverordnung: Laut Bayerischem Rundfunk werden die Fahrer praktisch sekundengenau überwacht. Fahrer Chris Caparelli kann die Aufregung weniger verstehen: „Ich kann mit meinem Hobby Radfahren Geld verdienen.“ Der Hannoveraner hat einen Teilzeitvertrag bei Lieferando und fährt mindestens 30 Stunden pro Woche, sein Stundenlohn liegt bei 10 Euro – plus Provision, je nach Zahl der Aufträge. „Das ist wie ein Spiel“, findet Caparelli.

Verdient Geld mit seinem Hobby: Lieferando-Kurier Chris Caparelli. Quelle: Michael Wallmüller

Zukunft auch nach der Pandemie

Lieferando selbst glaubt daran, dass auch nach der Pandemie Essen häufig bestellt wird – und dass die Partner davon profitieren: „Gutes Essen führt zu hohen Durchschnittsbewertungen und einer guten Sichtbarkeit für die Restaurants.“ Allerdings hat auch die Konkurrenz gemerkt, dass sich in Hannover damit Geld verdienen lässt: Mit Wolt ist in Hannover jüngst ein neuer Lieferdienst angelaufen, der Start sei laut Sprecher Fabio Adlassnigg gut gelaufen: „Das Liefergebiet wird in den nächsten Wochen mehr und mehr erweitert.“ Als nächstes sei in Hannover die Möglichkeit geplant, beispielsweise Blumen über die App bestellen zu können.

Neues aus der Gastro-Szene Die Neuigkeiten rund um Hannovers Gastronomie-Szene jeden Donnerstag gegen 12 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Digitale Kantine für Firmen

Auch Lieferando plant Neues. „Wir bauen den Bestellservice mit verschiedenen Instrumenten aus, etwa mit unserer digitalen Kantine Takeaway Pay“, sagt er. Damit könnten Firmen über die App ihren Mitarbeitern vergünstigte Gerichte anbieten. „Außerdem haben wir schon heute erste Supermärkte und Gemischtwarenläden auf dem Marktplatz.“

Von Stella-Sophie Wojtczak