Ausgangssperre in der Region Hannover gilt ab Samstag 22 Uhr

Hannover

Das Infektionsschutzgesetz wurde verabschiedet, der Bundespräsident hat es bereits unterzeichnet. Eine entsprechende Verordnung soll die Regeln für Niedersachsen konkretisieren. Am Freitagmittag lag sie allerdings noch nicht vor.

Doch was bedeutet das nun für Niedersachsen? Ab wann gelten die Regeln des Infektionsschutzgesetzs? Und ab wann greift die Ausgangssperre in der Region Hannover?

Regierungssprecherin Anke Pörksen machte am Freitag deutlich, dass die Bundes-Notbremse bereits ab Samstag gelte. Die Kommunen müssen hierfür eine Allgemeinverfügung aufsetzen, die feststellt, dass die Region an drei aufeinanderfolgenden Tagen die Inzidenz von 100 überschritten hat. Regionspräsident Hauke Jagau (SPD) kündigte in einem Youtube-Video an, dass man eine entsprechende Verfügung erarbeite und die Ausgangssperre in der Region Hannover ab Samstag um 22 Uhr gelte.

Konkret sieht das Bundesgesetz vor, dass Menschen in Regionen mit einer Inzidenz von 100 die Wohnung ab 22 Uhr nur noch unter besonderen Umständen verlassen dürfen. Eine Ausnahme bilden Sportarten, die alleine ausgeübt werden können und Spaziergänge – diese sind bis 24 Uhr erlaubt. Die Sperrstunde gilt bis fünf Uhr am nächsten Morgen.

Beginn des Terminshoppings in Niedersachsen unklar

Doch das Bundesgesetz regelt nicht nur die Ausgangsbeschränkungen. Sie schafft auch Möglichkeiten für Lockerungen: So ist es in Niedersachsen künftig gestattet, bis zu einer Inzidenz von 150 Termine fürs Einkaufen zu vereinbaren. Weil die Inzidenz in der Region Hannover am Freitag bei 141,6 lag, wäre dies also möglich. Unklar ist allerdings, ab wann diese Regel gelten soll.

Christoph Borschel, Sprecher der Region Hannover, verwies gegenüber der NP darauf, dass man auf die Verordnung des Landes warte. Ein Regelwerk lag am Freitagmittag noch nicht vor – wird aber im Laufe des Tages erwartet.

Regierungssprecherin Anke Pörksen verwies am Morgen darauf, dass die Regelung durch den Bund und zusätzlich durch das Land für „Schwierigkeiten“ sorge. Grundsätzlich gelte aber das Bundesgesetz.

RKI-Zahlen ungenau

Demnach dürfen ab Samstag beispielsweise Friseure nur noch mit einem gültigen negativen Schnelltest besucht werden. Diese sind künftig nicht mehr zwölf, sondern 24 Stunden gültig. Die Landesregierung orientiere sich an den Vorgaben des Bundes, erklärte die Regierungssprecherin die Änderung.

Für die Bundes-Notbremse gelten in Zukunft die Werte des Robert Koch-Instituts (RKI). Die Zahlen des Landesgesundheitsamts verlieren damit ihre Gültigkeit, gleichwohl sie oftmals genaueren Aufschluss über die Infektionslage im Land geben konnten. Mit der Ungenauigkeit will man sich in Niedersachsen aber nicht abfinden: Anke Pörksen betonte, dass sich Gesundheitsministerin Daniela Behrens (SPD) dafür einsetze, dass die Zahlen des RKI noch schärfer würden.

In den vergangenen Tagen bereitet gerade die Zahlen des RKI Schwierigkeiten. Das Institut wies die eigentliche Hochinzidenzregion Emden mit einem Wert deutlich unter 100 aus. Diese Unregelmäßigkeiten gelte es zu beheben, betonte die Regierungssprecherin.

Von Mandy Sarti