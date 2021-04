Hannover

Auch in der dritten Nacht der Ausgangssperre ist es in Hannover verhältnismäßig ruhig geblieben. Die Polizei habe 177 Gefährderansprachen durchgeführt, 27 Platzverweise erteilt und insgesamt 888 Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet, so Polizeisprecherin Natalia Shapovalova am Sonntagmorgen. In der Nacht zuvor waren es 80 derartige Verfahren gewesen.

Unter den festgestellten Ordnungswidrigkeiten waren aber nicht nur Verstöße gegen die Ausgangssperre, denn die Beamten mussten auch zwei Feiern auflösen. „Gegen 23 Uhr erhielten wir Hinweise auf eine Coronaparty in Kirchrode“, berichtet die Sprecherin. Die Polizisten trafen auf 19 Personen im Alter zwischen 18 und 23, die das Haus in der Straße Freihorstfeld über eine Onlineplattform angemietet hatten. „Sie behaupteten, sich zu einer beruflichen Zusammenkunft zu treffen.“ Was natürlich schnell als Schutzbehauptung aufflog. Die Beamten lösten die Party auf und leiteten gegen jeden der Gäste Ordnungswidrigkeitenverfahren ein.

Partygäste reagieren aggressiv

Zu einer zweiten Party im Laatzener Ortsteil Gleidingen wurden die Einsatzkräfte um 2.54 Uhr gerufen. Als sie dort an die Wohnungstür klopften, wurde zunächst nicht reagiert. „Doch dann wurde die Tür plötzlich aufgerissen, und mindestens fünf Personen stürmten heraus“, so Shapovalova. Dabei wurde ein Beamter angerempelt und leicht verletzt. In der Wohnung seien dann noch fünf weitere Personen angetroffen worden, die offensichtlich viel Alkohol konsumiert hatten und sich aggressiv zeigten. Bei einer Frau wurden geringe Menge Drogen gefunden und ein entsprechendes Verfahren eingeleitet. Ebenso leiteten die Ermittler ein Verfahren wegen Körperverletzung und drei Ordnungswidrigkeitenverfahren ein.

Erneut Spontandemo an der Lutherkirche

In der Nordstadt kam es am Platz vor der Lutherkirche erneut wie schon am Donnerstagabend zu einer Spontandemo. Die Polizei entdeckte dort gegen 21.20 Uhr etwa 20 Menschen, die sich versammelten. Gegen 21.45 Uhr habe sich eine Frau als Versammlungsleiterin vorgestellt und die Spontanversammlung gegen Polizeistaat und für freie Impfstoffe bei den Polizisten angezeigt. Sie sprach von 50 bis 100 Teilnehmern und gab zwei Stunden als Dauer an.

Schon am Donnerstagabend hatte die Polizei eine solche Versammlung aufgrund der öffentlichen Meinungskundgabe als Spontanversammlung eingestuft, weshalb sie nicht der Ausgangsbeschränkung unterlag. Allerdings bestimmten die Beamten auch am Samstagabend klare Auflagen: So wurde die Versammlung auf 20 Minuten beschränkt und räumlich auf den Kirchenvorplatz begrenzt. Dennoch versuchten die Teilnehmer kurz nach Beginn, in Richtung Engelbosteler Damm zu marschieren, was von der Polizei mit deutlichen Ansagen unterbunden wurde. Pünktlich wurde die Veranstaltung beendet, und um 22.19 Uhr war der Platz verlassen. „Die Kollegen fuhren noch mal im Rahmen des Streifendienstes vorbei, konnten aber nichts mehr feststellen“, betonte Shapovalova. „Die Teilnehmer hatten sich überwiegend friedlich und kooperativ verhalten.“

Von Andreas Krasselt