Von der ersten Nacht mit der behördlich verhängten Ausgangssperre ab 22 Uhr bis 5 Uhr morgens hat die Polizei am Freitag eine „überwiegend positive Einsatzbilanz“ gezogen, wie sie sagte. Im gesamten Bereich der Polizeidirektion Hannover mit dem hannoverschen Umland habe es 122 Ordnungswidrigkeitsverfahren gegeben. Die Betroffenen müssen jetzt eine Geldbuße in Höhe von 150 Euro wegen des Verstoßes gegen die Ausgangssperre bezahlen. Zudem hat die Polizei 22 Platzverweise ausgesprochen und insgesamt 276 Gefährderansprachen gehalten, also Ermahnungen ausgesprochen.

Versammlung an der Lutherkirche

Eine kleineren Vorfall hatte es um kurz nach 22 Uhr im Bereich der Lutherkirche in der Nordstadt gegeben. Rund 50 junge Menschen zwischen 25 und 35 Jahren haben sich zu der genehmigten Versammlungen „Protest gegen die Ausgangssperre und staatliche Willkür“ getroffen, Sprechchöre skandiert und Böller gezündet.

Als die Beamten die Gruppe zur Ordnung aufrufen wollte, hätte sich die Gruppe feindselig und aggressiv gegen die Polizisten verhalten. Nach bevor weitere Einsatzkräfte eintrafen, habe sich die Versammlung aber aufgelöst, so eine Polizeisprecherin am Freitag. Die Ausgangssperre endet am Montag, 12.April um 5 Uhr.

Von Andreas Voigt