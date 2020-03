„Freude schöner Götterfunken ...“ Mut hat sie gemacht, die „Ode an die Freude“. Sie ließ die Menschen in Hannover näher zusammenrücken. An den Fenstern, auf Balkonen. Konzertiert sangen am Sonntagabend mehr als 350 Menschen in Hannover. Deutschlandweit dürften die Zahlen in die Tausenden gehen.