Hannover

In Hamburg hat die Ausgangssperre vor dem Verwaltungsgericht gehalten. Das Oberverwaltungsgericht (OVG) in Lüneburg hat die Infektionsschutzmaßnahme in der Region Hannover hingegen als nicht „verhältnismäßig“ eingestuft. Beide Entscheidungen fielen am selben Tag.

Für Eckard David, Fachanwalt für Verwaltungsrecht in der Kanzlei Versteyl, sind die unterschiedlichen Urteile keine Überraschung. „Solche Entscheidungen beruhen auf Wertungen. Und das sind unbestimmte Rechtsbegriffe.“ So kann das Verwaltungsgericht in Hamburg die Ausgangssperre als „wichtige Maßnahme gegen die Pandemie“ bezeichnen. Das OVG Niedersachsen kommt hingegen zu der Auffassung, dass dieser schwerwiegende Eingriff in die Grundrechte der Bürger nur eingeschränkt wirksam gegen die Verbreitung des Corona-Erregers sei.

Verwaltungsrechtler hält OVG-Richter für „weltfremd“

Eckard David ist seit 1999 als Anwalt tätig. Zuvor war er Stadtdirektor in Wunstorf. Er kennt also Verwaltung. Und deshalb kritisiert er die Entscheidung des Lüneburger Gerichts als „weltfremd“. Er sieht bei vielen Verwaltungsrichtern einen Mangel an Realitätssinn.

Für den Eingriff in die Persönlichkeits- und Freiheitssrechte der Menschen spielt der Begriff „Verhältnismäßigkeit“ eine zentrale Rolle. „Die Ausgangssperre muss erforderlich sein und es darf kein milderes Mittel geben“, erklärt der Fachanwalt.

Angesichts einer hohen Ansteckungsrate steht die Erforderlichkeit von Infektionsschutzmaßnahmen außer Frage. „Und ein milderes Mittel sehe ich nicht mehr“, sagt David. Um all die Vergehen gegen private Feiern, Masken- und Abstandsgebot einzuhalten, sei ein enormer Verwaltungsaufwand und Polizeieinsatz nötig.

Auch andere Gerichte haben Ausgangssperren kassiert

Anwalt David nennt ein Beispiel: Auf der Querdenker-Demo in Stuttgart liefen Tausende von Teilnehmern ohne Maske durch die Stadt. „Die Polizei ist nicht eingeschritten, um eine Gewalteskalation zu vermeiden, die nicht mehr verhältnismäßig gewesen wäre.“ In Bezug auf die Ausgangssperre bedeutet das: Unzählige, teils massive Polizeieinsätze seien nötig, um private Zusammenkünfte zu unterbinden. Da das nicht möglich beziehungsweise gewollt sei, bliebe als Ultima Ratio nur die Ausgangssperre.

In Baden-Württemberg und Sachsen haben Verwaltungsgerichte das nicht so gesehen und Ausgangssperren kassiert. Der Verwaltungsgerichtshof (VGR) in Mannheim kritisierte vor einigen Wochen, dass die Landesverordnung zu „pauschal und undifferenziert“ sei. Ähnlich hat das OVG in Niedersachsen argumentiert: So sei keine Infektionsgefahr gegeben, wenn ein Einzelner oder ein Hausstand nach 22 Uhr das Haus verlässt.

Es könnte auch sein, dass die Region Hannover die Anordnung des Ausgehverbots nicht ausreichend vor Gericht dargestellt habe, vermutet David. Allerdings sei es auch normal, dass bei neuen Rechtsfragen Gerichte in verschiedenen Bundesländern unterschiedlich urteilten. Solange, bis sich Obergerichte eine einheitliche Rechtsmeinung gebildet haben. Das dauert oft Jahre. Hoffentlich ist die Pandemie dann vorüber.

Von Thomas Nagel