Stadt: Zusätzliche Mülltouren um den Maschsee

Rund um den Maschsee in Hannover waren am Freitag wieder viele Hinterlassenschaften von See- und Parkbesuchern zu sehen: Abfallbehälter quollen über, an vielen Stellen lag der Müll daneben oder schlicht auch irgendwo am Boden. Für das Gelände und dessen Säuberung ist die Stadt zuständig. „Der Verwaltung ist das erhöhte Müllaufkommen bekannt“, hieß es auf Anfrage. Die Grünflächen um den Maschsee und die Abfallkörbe würden „jeweils Montag, Mittwoch und Freitag von einer Fachfirma gereinigt oder geleert.

Das ist der Regelfall, nun gilt: „Wegen der aktuellen Situation wurde entschieden, zunächst einmal an den kommenden zwei Wochenenden je eine zusätzliche Leerung durchführen zu lassen.“ Die Verwaltung behalte „die Situation im Blick und prüft, inwieweit eine Erhöhung der Reinigungsintervalle erforderlich und möglich ist.“ Stadtsprecher Dennis Dix zur NP: „Wir appellieren an alle Ausflügler, ihren Abfall in den nächsten freien Abfallbehälter zu entsorgen, wenn die nächstliegenden voll sind. Damit helfen alle mit, dass sich alle Besucher und Besucherinnen wohlfühlen.“

Von Ralph Hübner