Ausflug trotz Corona-Lockdown: Das können Sie in der Region erleben 

Hannover

Trotz geltender Corona-Beschränkungen bietet die Region und Umgebung einiges, um die Freizeit aktiv zu gestalten. Die NP stellt 20 Aktivitäten vor, nicht nur für das Himmelfahrts-Wochenende.

Heidepark

Heidepark Soltau. Quelle: Philipp Schulze

Es darf gekreischt werden: der Heidepark hat geöffnet. Tagestickets für den Freizeitpark gibt es ab 36 Euro, sie können ausschließlich online und im Voraus erworben werden. Ab dem 13. Mai sind für Menschen aus Niedersachsen Übernachtungen im zugehörigen Hotel möglich. Voraussetzung, sowohl für einen Besuch im Park als auch für die Übernachtung, sind ein negativer Corona-Test, dieser darf beim Einlass nicht älter als 24 Stunden sein. Eine Teststation gibt es auf dem Parkplatz, eine Terminbuchung ist vorher notwendig. Personen mit vollständiger Impfung und nachweislich überstandener Corona-Infektion sind von der Testpflicht ausgenommen.

Park der Sinne

Eine Parkanlage, die alle Sinne ansprechen soll und im Rahmen der Expo 2000 eröffnet wurde. Sie liegt in Laatzen und ist in verschiedene Gebiete unterteilt. Im „Tal der Schmetterlinge“, mittig im Park gelegen, erleben Besucher beispielsweise eine vielfältige Blütenpracht. Angelockt durch Farben und Gerüche tummeln sich dort, wie der Name erahnen lässt, Schmetterlinge, Bienen und weitere Insekten. Musikalisch wird es im „Echo-Garten“, wo Besucher die Steine zum klingen bringen können. Der Eintritt ist kostenlos, montags bis freitags ist der Park von 7 bis 20 Uhr und am Wochenende von 9 bis 20 Uhr geöffnet.

Minigolf

Die Bahnen sind bereit: die Minigolf- und Pit-Pat-Anlage im Georgengarten ist wieder geöffnet. Besucher brauchen keinen negativen Corona-Test, eine Voranmeldung ist nicht notwendig. Geöffnet ist montags von 13 bis 20 Uhr und dienstags bis sonntags von 11 bis 20 Uhr. Der letzte Einlass erfolgt jeweils um 19 Uhr. Kinder zahlen für eine Runde Minigolf oder Pit-Pat 2,50 Euro, Erwachsene 3,50 Euro. Schüler und Studenten zahlen ermäßigt drei Euro. Kombi-Angebote aus Minigolf und Pit-Pat kosten für Kinder 4 Euro, für Schüler und Studenten fünf Euro und für Erwachsene sechs Euro. Eine Voraussetzung für die Öffnung gibt es allerdings: das Wetter muss mitspielen. Sofern es trocken ist, ist die Anlage Himmelfahrt geöffnet.

Kinderwald

Kinderwald Quelle: Archiv

Der Kinderwald befindet sich am Mecklenheider Forst im Nordwesten von Hannover. Er entstand aus einer Brachfläche, die sich durch den Aushub des Mittellandkanals bildete. Das war vor mehr als 20 Jahren, seitdem ist auf dem Gelände nicht nur ein Wald, sondern ein natürlicher Erlebnisort entstanden. Kinder können sich auf dem sieben Hektar großen Gelände nach Herzenslust austoben und die Natur entdecken. Corona-bedingt finden aktuell keine Veranstaltungen statt, die erste, eine „Wunderpflanzenwanderung“ für Kinder von 7 bis 14 Jahren, ist für den 23. Mai geplant. Der Kinderwald ist frei zugänglich.

Schloss Fürstenberg

Feinstes Porzellan in königlicher Atmosphäre, das bietet eine Besichtigung im Schloss Fürstenberg. Das Museum ist an den Wochenenden, auch über Himmelfahrt und Pfingsten, von 10 bis 17 Uhr geöffnet, eine Terminreservierung ist notwendig. Auch der „Manufaktur Werksverkauf“ ist geöffnet, für den Besuch wird ebenfalls ein Termin benötigt. Außerdem muss für den Eintritt ein bestätigter negativer Corona-Test, eine vollständige Impfung oder eine nachweisliche Genesung vorgezeigt werden. Der Eintritt für das Museum kostet 8,50 Euro für Besucher ab 16 Jahren, wenn die Besucherwerkstatt nicht geöffnet ist, nur fünf Euro. Kinder im Alter von sieben bis 15 Jahren zahlen 5,50 Euro.

Blauer See Garbsen

Blauer See Quelle: Gerko Naumann

Die Wassersportfans kommen am Blauen See in Garbsen wieder auf ihre Kosten. Ein Platz an der Liftanlage muss vorher reserviert werden, eine Stunde kostet 23,50 Euro. Paarski und Schwimmweste sind im Ticket enthalten, Wakeboard oder Neoprenanzug können gegen Gebühr geliehen werden. Anfänger können die Anlage ebenfalls nutzen, sofern sie schwimmen können. Umkleiden und Duschen sind geschlossen. Ohne Voranmeldung können der Stand-Up-Paddling-Verleih und die Minigolf-Bahn genutzt werden. Christi Himmelfahrt ist von 12 bis 19 Uhr geöffnet, regulär ist im Mai mittwochs bis freitags von 16 bis 20 Uhr und am Wochenende von 13 bis 19 Uhr geöffnet. Ab Juni werden die Öffnungszeiten erweitert.

Der Rote Faden

Quer durch Hannovers Innenstadt verläuft eine rote Linie – und das nicht ohne Grund. Der „Rote Faden“ führt über 4,2 Kilometer vorbei an 36 Sehenswürdigkeiten der Landeshauptstadt. Seit 1970 gibt es ihn, Vorbild war der „Freedom Trail“ in Boston (Massachusetts, USA). Der „Rote Faden“ in Hannover führt beispielsweise über den Opernplatz, vorbei an der Aegidienkirche und dem Denkmal der Göttinger Sieben bei der Altstadt bis hin zu den Nanas am Leineufer.

Ponyreiten

Ponyreiten auf der Alten Bult Quelle: Rainer Surrey

Auf einem Pony über die Alte Bult reiten, sogar bis und durch die Eilenriede, das ist beim Reitstall Stolberg an der Lindemannallee in Hannover möglich. Beim geführten Ponyreiten können Kinder ab drei Jahren teilnehmen. Ein Erwachsener muss das Pony führen und sollte darin auch schon Erfahrungen haben. Die Kinder sollten lange Hosen und festes Schuhwerk tragen, sowie einen Helm. Geöffnet ist in der Schulzeit wochentags von 15 bis 18 Uhr, am Wochenende und an Feiertagen von 11 bis 18 Uhr. Bei Regen, Sturm und schlechten Wetterverhältnissen ist das Ponyreiten nicht möglich. Eine halbe Stunde kostet sieben Euro, eine Viertelstunde vier Euro.

Street-Art-Touren durch Hannover

Vielfältige Kunstwerke mitten auf der Straße erleben, das machen die Street-Art-Touren durch Hannover möglich. Eine Route führt beispielsweise durch die Nordstadt, über den Engelbostler Damm, wo ein Werk des brasilianischen Künstlers Ramon Martins zu bestaunen ist, in einen Hinterhof Am Puttenser Felde, durch die Kornstraße bis zur Kopernikusstraße. Die Linden-Route führt von der Pestalozzistraße entlang der Limmerstraße bis hin zur Glockseestraße. Weitere Routen gehen durch die Stadtteile List/Oststadt und Mitte. Die Touren können individuell gestaltet werden.

Schloss Marienburg

Aufgrund der Corona-Pandemie muss das Museum, der Shop sowie die Gastronomie auf Schloss Marienburg weiterhin geschlossen bleiben. Dennoch können Besucher zumindest am Wochenende ein bisschen die königliche Atmosphäre genießen. Von Freitag bis Sonntag und an Feiertagen wie Himmelfahrt ist der Innenhof zwischen 11 und 17 Uhr geöffnet, Snacks, Kaffee und Kuchen können zum Mitnehmen erworben werden. Das Gelände rund um Schloss Marienburg lädt zu Spaziergängen ein.

Das verrückte Haus

Das „Verrückte Haus“ Quelle: Holger Hollemann

Da steht die Welt Kopf – im „Verrückten Haus“ in Bispingen. Schon von außen ist zu sehen, dass das Haus geneigt ist, im Inneren erlebt der eigenen Körper die Schwerkraft mal auf neue Art und Weise, der Gleichgewichtssinn wird auf die Probe gestellt. Ein Termin muss vorher reserviert werden, Kinder im Alter von vier bis 14 Jahren zahlen vier Euro, Erwachsene sechs Euro. Eine Familienkarte für zwei Erwachsene und ein Kind kostet 14 Euro. Für den Einlass muss ein negativer Corona-Test, nicht älter als 24 Stunden, eine Bescheinigung über eine überstandene Infektion oder ein gültiger Impf-Nachweis vorgezeigt werden. Der Corona-Test kann auch direkt dort durchgeführt werden. Geöffnet ist täglich von 10 bis 18.30 Uhr, diese Zeiten gelten auch für Himmelfahrt.

Wakitu

Der Spielplatz auf dem Gelände des Erlebnispädagogischen Zentrum, kurz EPZ Wakitu, ist frei zugänglich. Das EPZ bietet auch Ausflüge und Aktivitäten an. Die über Himmelfahrt angebotene Floßbau und -fahrttour des EPZ ist aber schon ausgebucht, weitere Angebote in diesem Monat sind noch frei. Am 18. Mai ist beispielsweise „Land Art“, ein Kunstprojekt für Teilnehmer ab 15 Jahren, am 21. Mai gibt es ein Waldtheater für Teilnehmer ab 16 Jahren. Infos gibts auch bei Instagram.

Schloss Celle

Schloss Celle Quelle: Archiv

Einst lebten Herzöge von Braunschweig-Lüneburg auf dem Celler Schloss, heute ist das Anwesen zu besichtigen. Im zugehörigen „Residenzmuseum“ informieren sich Besucher über die jahrhundertealte Geschichte. Nahe dem Celler Hauptbahnhof liegt das Celler Schloss im Schlosspark, umgeben von einem Wassergraben und mit Blick auf die Stadt. Der Besuch des Museums erfordert einen negativen Corona-Test, der nicht älter als 24 Stunden ist, einen gültigen Nachweis über eine überstandene Corona-Infektion oder über eine vollständige Impfung. Geöffnet ist dienstags bis sonntags von 10 bis 17 Uhr, der Eintritt kostet für Erwachsene acht Euro, Kinder und Schüler müssen keinen Eintritt zahlen.

Serengeti-Park Hodenhagen

Serengeti-Park Quelle: Mohssen Assanimoghaddam

Bereit für eine kleine Safari? Der Serengeti-Park in Hodenhagen hat wieder geöffnet. Tickets sollten bestenfalls online gekauft werden, können aber auch an der Tageskasse erworben werden. Eine Tageskarte für Erwachsene kostet 37,50 Euro, Kinder zahlen 27,50 Euro. Das Ticket beinhaltet die Durchfahrt durch den Park mit dem eigenen Auto und die Nutzung von Fahrgeschäften. Shows und Show-Fütterungen finden aktuell nicht statt, das begehbare Affengehege ist geschlossen. Besucher über 14 Jahren brauchen einen gültigen, negativen Corona-Test, der nicht älter als 24 Stunden ist, einen gültigen Nachweis über eine vollständige Impfung oder eine überstandene Infektion. Im Eingangsbereichs des Parks gibt es die Möglichkeit, einen Test zu machen. Der Serengeti-Park ist über das Himmelfahrt-Wochenende von 10 bis 18 Uhr geöffnet.

Herrenhäuser Gärten

Die historische Parkanlage eignet sich gut für lange Spaziergänge. Seit Anfang Mai gibt es wieder die Wasserspiele im Großen Garten, montags bis freitags von 10 bis 12 Uhr und von 15 bis 17 Uhr und an Wochenenden und Feiertagen von 10 bis 12 Uhr und von 14 bis 17 Uhr. Der Große Garten und der Berggarten sind aktuell von 9 bis 20 Uhr geöffnet, die Grotte im Großen Garten ist bis 19.30 Uhr geöffnet. Das Museum Schloss Herrenhausen und die Schauhäuser im Berggarten sind geschlossen. Eine Gesamtkarte kostet acht Euro, ermäßigt fünf Euro. Kinder unter 12 Jahren haben freien Eintritt, Jugendliche zwischen zwölf und 17 Jahren zahlen vier Euro. Ein Ticket nur für den Berggarten kostet 3,50 Euro. Hunde und Fahrräder können in die Gärten nicht mitgenommen werden.

Zoo Hannover

Der Zoo Hannover hat weiterhin geöffnet. Alle Karten können ausschließlich online erworben werden, außerdem ist eine kostenlose Terminbuchung notwendig. Bei einer termingebundenen Tageskarte mit einem festen Besuchstermin ist diese bereits enthalten. Die Preise für die Tickets variieren je nach Alter und Tageszeit. Kinder unter drei Jahren müssen keinen Eintritt zahlen und brauchen keine Zutrittsberechtigung. Für den Zoobesuch ist ein gültiges negatives Testergebnis (Teststation vorhanden), ein offizieller Nachweis über eine vollständige Impfung oder eine Genesung notwendig. Der Zoo hat täglich von 9 bis 18.30 Uhr geöffnet, der Einlass erfolgt bis zu 30 Minuten vor Schließung.

Nordhannoversche MoorRoute

Rauf auf´s Fahrrad: die „Nordhannoversche MoorRoute“ unterteilt sich in vier Etappen, die jeweils zwischen 20 und 45 Kilometer lang sind. Sie können einzeln, am Stück oder in verschiedenen Kombinationen gefahren werden. Die erste Etappe führt auf 30 Kilometern von Altwarmbüchen nach Bissendorf, vorbei am Altwarmbüchener See, dem Altwarmbüchener Moor und dem Oldhorster Moor. Die nächsten etwa 30 Kilometer führen von Bissendorf nach Neustadt am Rübenberge, die Route führt durch das Naturschutzprojekt „Nordhannoversche Moorgeest“. Von Neustadt am Rübenberge geht es in der dritten Etappe auf etwa 20 Kilometern durch das „Tote Moor“, es liegt zwischen der Stadt und dem Steinhuder Meer. Jenes wird auf der letzten und vierten Etappe der „Nordhannoverschen MoorRoute“ auf 45 Kilometern umrundet.

Kletterbar Hannover

Kletterbar Quelle: Franson

Hoch hinaus geht es in der Kletter- und Boulderhalle „Kletterbar“. Ein Hausstand mit maximal fünf Personen oder zwei Personen aus unterschiedlichen Hausständen können einen der elf buchbaren Bereiche nutzen, auch mehrere Buchungen nacheinander sind möglich. Das Bouldern ist in weiteren zwei Bereichen möglich, diese können ebenfalls von zwei Personen oder fünf Personen aus einem Haushalt genutzt werden. Die Umkleiden und Duschen sind geschlossen. Eine Tageskarte kostet 15 Euro, ermäßigt 13 Euro. Kinder bis 11 Jahre zahlen zehn Euro, zwischen zwölf und 17 Jahren 13 Euro. Zwei Stunden im Boulder-Bereich kosten 29 Euro. Geöffnet ist montags bis freitags von 10 bis 22 Uhr (Achtung Ausgangssperre!), an Wochenenden und Feiertagen von 9 bis 22 Uhr.

Wisentgehege Springe

Wisentgehege Quelle: Peter Steffen

„Sind sie zu wild, bist Du zu schwach!“, so steht es auf der Homepage des Wisentgehege in Springe. Im Freigehege leben etwa 100 Wildarten, Rundwanderwege führen durch die Anlage. Als Tagesprogramm, je nach aktueller Corona-Lage, wird beispielsweise eine Flugvorführung und eine Präsentation der Polar- und Timberwölfe geboten – außer montags. Der Eintritt ist aktuell nur mit einer Terminreservierung möglich, Tickets können online und an der Kasse erworben werden. Erwachsene zahlen zwölf Euro, Kinder im Alter von drei bis 17 Jahren acht Euro. Ermäßigungen und Gruppentickets sind verfügbar. Für Kinder unter drei Jahren ist der Eintritt frei. Die Mitnahme von Hunden ist nicht erlaubt. Für den Zutritt wird ein gültiger Nachweis eines negativen Corona-Tests, der nicht älter als 24 Stunden sein darf, über eine überstandene Infektion oder über eine vollständige Impfung benötigt. Geöffnet ist täglich ab 9 Uhr, der letzte Einlass ist um 18 Uhr. Bei Einbruch der Dämmerung wird um Verlassen der Anlage gebeten.

Wandererlebnispfad zu den Wasserrädern

Entdecker und Naturliebhaber aufgepasst, kennt ihr schon den Wandererlebnispfad? Die erste Etappe führt über 2,5 Kilometer durch den Deister, Startpunkt ist der Wanderparkplatz „Waldkater“ in Wennigsen. Von dort geht es weiter zu den Wasserrädern. Auf dem Weg stehen acht Stationen bereit. Die zweite Etappe ist der 4,3 Kilometer lange Natur-Rätsel-Pfad. Auf dem Wanderweg gibt es verschiedene Fragen, beispielsweise muss ein Baumrätsel gelöst oder ein Hasensprung versucht werden.

