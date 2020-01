„Halle kann jeden Tag passieren“

Hannover

Sie wollten das jüdische Leben vernichten, sie wollten die Namen, die Geschichten, die Erinnerungen ausmerzen. Als die Nazis vor 75 Jahren endlich gestoppt wurden, waren Millionen jüdische Menschen in den Massenvernichtungslagern ermordet worden. Mit 350 „Überlebenden“ , so Michael Fürst, Präsident des Landesverbandes der Jüdischen Gemeinden in Niedersachsen, begann die jüdische Gemeinde, in Hannover wieder ein Leben aufzubauen. Heute sind es in Hannover 4500 Mitglieder, „in Niedersachsen haben wir 13 jüdische Gemeinden mit 8000 Mitgliedern“.

Heute, das heißt aber auch „Halle – der antisemitisch motivierte mörderische Anschlag auf die Synagoge von Halle am 9. Oktober 2019. Der Täter hätte die ganze jüdische Gemeinde auslöschen wollen, stattdessen habe er zwei zufällig ausgewählte „völlig unbescholtene Menschen“ ermordet. Fürst sagt ganz unsentimental: „Das kann uns jeden Tag passieren. Es gibt keine 24-stündige Sicherheit an 365 Tagen im Jahr. Das wissen wir.“ Fürst, der immer abwägende und besonnende Mann, sagt auch: „Das“ – er meint den Antisemitismus – „hat eine Dimension angenommen, die ich mir vor 20 Jahren und auch vor zehn Jahren nicht habe vorstellen können“.

Richter sollen strenger sein

Michael Fürst sprach zum Thema „Jüdisches Leben in Deutschland – bedeutet Halle eine Veränderung?“ auf dem Neujahrempfang der FDP. „Die größte Veränderung war nicht Halle, sondern die folgte 1989, als 25.000 Juden aus der Sowjetunion kamen“, stellte Fürst klar. Diese seien dort vor rechtsradikalen Ausschreitungen geflüchtet. Dennoch wünscht er sich spätestens nach Halle, „dass der Staat sein Gewaltmonopol ausübt“ und dass gerade „mehr Richter gesellschaftspolitisch auf der Höhe der Zeit“ wären und fremdenfeindliche, rassistische und antisemitische Straftäter auch wirklich zur Verantwortung ziehen würden.

Muss Gesetzgeber die Gesetze verschärfen?

FDP-Landeschef Stefan Birkner, der ja Richter ist, sagte dazu der NP, er würde das „in der Pauschalität nicht so sehen, weil man jeden Fall einzeln betrachten muss“. Aber: Würde der Eindruck entstehen, wäre der Gesetzgeber gefragt. Dass jeder dritte Befragte in Deutschland einen Schlussstrich unter die NS-Zeit ziehen will, findet Birkner „erschreckend“. „Wir haben eine immer währende Verantwortung, aus der Geschichte zu lernen.“

Von Petra Rückerl