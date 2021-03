Hannover

Die Corona-Infektionswelle in der Region ebbt nicht ab. Im Gegenteil: Von Mittwoch auf Donnerstag ist der Sieben-Tage-Inzidenz auffällig stark von 116,1 auf 130,4 nach oben geschnellt. Laut Region ist der Anstieg insbesondere auf Ausbrüche in zwei Einrichtungen zurückzuführen. Betroffen sind das Klinikum Wahrendorff in Sehnde und die Lebenshilfe Peine-Burgdorf.

65 Menschen haben sich demnach bei der Lebenshilfe infiziert, darunter 28 Mitarbeiter. Mehrere Einrichtungen sind betroffen. Die Werkstatt, die Tagesfördereinrichtungen und der Berufsbildungsbereich des Unternehmens sind geschlossen, für zwei Wohneineinrichtungen in der Stadt gilt ein Betretungsverbot. Das Klinikum Wahrendorff im Sehnder Ortsteil Ilten, wo Menschen mit psychischen Erkrankungen behandelt werden, ist mit 74 Fällen betroffen, darunter sind 18 Mitarbeiter. „Das Gesundheitsamt steht in beiden Fällen in engem Kontakt mit den Einrichtungen. Weitere Testergebnisse stehen noch aus, sodass die Zahl der registrierten Infektionen hier steigen könnte“, sagt Regionssprecher Christoph Borschel.

Auch in Uetze schießt der Inzidenzwert nach oben

Das Infektionsgeschehen in größeren Einrichtungen wirke sich in der Regel auch auf die Nachbarkommunen aus, da die positiv getesteten Mitarbeiter an dem jeweiligen Wohnort registriert werden. Auf den Ausbruch in Sehnde führt die Region daher auch den sprunghaften Anstieg in Uetze zurück. Der dortige Inzidenzwert ist mit 277 nach Sehnde (324) aktuell der zweithöchste in der Region.

Neues aus dem NP-Newsroom Unsere Übersicht zu den wichtigsten Nachrichten aus Hannover täglich gegen 13 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Zudem machen sich laut Region erneut Meldeverzögerungen der Labore in der Statistik bemerkbar. Bereits in der Vorwoche hatten Nachmeldungen positiver Befunde den Inzidenzwert auffällig schwanken lassen. Nach einem deutlichen Sprung nach oben sanken die Zahlen zum Ende der Woche wieder leicht. „An Donnerstagen war der Wert zuletzt immer am höchsten“, so Borschel. Hauptursache für den aktuellen Anstieg seien dennoch die Ausbrüche in Sehnde und Burgdorf.

Hinter Sehnde und Uetze sind Gehrden (251,1) und Burgdorf (199,9) die Regions-Kommunen mit den aktuell höchsten Inzidenzen. Am niedrigsten ist der Wert in Wennigsen (20,9), Burgwedel (43,4) und Hemmingen (61,3). In der Hannover liegt er bei 111,9.

Von André Pichiri