Hannover

Madina Namakula freut sich riesig – und zwar auf den Montag, wenn andere darüber stöhnen, dass sie wieder zur Arbeit müssen. Die 29-Jährige muss dann auch zur Arbeit, sie beginnt in der Nenndorfer Chaussee ( Bornum) ihre Ausbildung als Steuerfachangestellte. Was heißt „muss“? Sie will, sie hat hart auf diesen Tag hin gearbeitet.

„Glücklich und dankbar“

„Mir liegen einfach Zahlen“, sagt die zweifache alleinerziehende Mutter lächelnd. Und sie will alles lernen, was mit Steuerrecht, Buchhaltung, Steuererklärungen, Umsatzsteuer, Existenzgründungs- und auch Kundenberatung zu tun hat – was für andere dröge Fakten und Zahlen sind, interessiert sie brennend. „Ich bin sehr glücklich und dankbar, dass ich diesen Ausbildungsplatz bekommen habe. Ich möchte Deutschland auch etwas zurückgeben.“

Anzeige

Dankbar ist sie gegenüber Oliver Tomeï (58), ihrem Chef, der sich ebenso über die Situation freut wie Namakula. Und dankbar ist sie auch Lars Wittke, der im Jobcenter Region Hannover arbeitet und Madina Namakula mit Oliver Tomeï zusammengebracht hat.

Weitere NP+ Artikel

Oliver Tomeï mit Lars Wittke Quelle: Wallmüller

Wittke ist kein normaler Kundenberater, sondern „Ansprechpartner Arbeitgeber“ – das heißt, er hat sich ein großes Netzwerk mit Adressen von interessierten Betrieben geschaffen, in die er dann interessierte und motivierte Bewerber vermitteln kann. „Ich bin Fürsprecher, persönlicher Vermittler und da kann man oft mehr erreichen als durch Standardbewerbungen. Selbst wenn die Zeugnisse von manchen Kunden mal nicht so toll sind, kann ich durch ein persönliches Gespräch dafür sorgen, dass Kunden und künftige Chefs zusammenkommen.“

„Allerhöchsten Respekt vor dem Steuerrecht“

Und wie kamen nun Namakula und Tomeï zusammen? Seine Kollegin, die sich vor allem um allerziehende Kundinnen kümmert, habe ihn angesprochen, dass sich eine Frau für die Ausbildung zur Steuerfachangestellten interessiere. „Ich bin von Haus aus Jurist und mir nötigt es allerhöchsten Respekt ab, wenn jemand sich mit Steuerrecht auseinandersetzen will. Das hatte ich in meinem Studium konsequent vermieden“, erzählt er lachend.

Dass Wittke der Job Freude bereitet, wird an diesem Freitag klar, als er Oliver Tomeï und Madina Namakula das erste Mal persönlich trifft – durch Corona sind auch seine persönlichen Treffen oft auf Eis gelegt, und man hatte zuvor nur telefonieren können. „Ich wusste, dass das passt und jetzt, wo ich beide persönlich kennengelernt habe, ist das ein toller Moment für mich“, sagt der Mann vom Jobcenter.

Im Kampala arbeitete sie auch schon mit Zahlen

Zunächst hatte er Namakula, die vor sechs Jahren über eine Familienzusammenführung nach Deutschland kam, eine kaufmännische Ausbildung vorgeschlagen. „Eine solche Ausbildung beinhaltet zwar Buchhaltung, aber eben nur zum Teil. Ich möchte mit dem deutschen Steuerrecht arbeiten“, war der Einwand der 29-Jährigen, die sich in der ugandischen Hauptstadt Kampala bereits in einem Baumarkt mit Buchführung beschäftigt hatte. Also rief Wittke im Mai Tomeï an und dem fiel „die Motivationslage der jungen Frau sofort auf“, stellte der Chef fest.

Uganderin wird Steuerfachangestellte: Josephine Madina Namakula Quelle: Michael Wallmüller

„Ich finde es toll, dass Frau Namakula so offen und auch ehrgeizig ist, sie hat innerhalb von ein paar Jahren gut deutsch gelernt, und die Sprache ist ja nun das A und O im Beruf“, sagt ihr Chef, der selbst einen internationalen Hintergrund („Ich bin halber Holländer und meine Vorfahren kommen von überall her.“) hat. Er weiß: „Die dreijährige Ausbildung als Steuerfachangestellte ist die schwierigste kaufmännische Ausbildung, aber auch die anerkannteste. Danach stehen alle Türen offen für sie.“

Wobei der erfahrene Steuerberater, der fast ausschließlich mit Unternehmen arbeitet, jetzt schon daran denkt, die Uganderin nach den drei Jahren zu übernehmen. „Nach sechs Monaten wird sie mir schon einen Teil der Arbeit abnehmen können, ich bin sicher, das läuft sehr gut. Ich kümmere mich auch sehr intensiv um meine Auszubildenden, mir macht das Spaß.“ Leute für den eigenen Betrieb auszubilden, ist für Oliver Tomeï selbstverständlich.

Chef nimmt auf Kinderbetreuung Rücksicht

Tomeï, der seit 1997 im Geschäft ist, ist sich natürlich der familiären Situation seiner Auszubildenden bewusst. Und so kann die alleinerziehende Mutter von einer dreijährigen Tochter und einem fünfjährigen Sohn aus Badenstedt in den Frühdiensten ab 7.30 Uhr arbeiten, wenn ihre Kinder im Kindergarten sind. „Das ist wichtig, das muss alles passen“, sagt Tomeï. Im ersten Jahr wird sie zwei Tage die Woche zur Berufsschule, zur Hannah-Arendt-Schule in der Lavesallee (Mitte), gehen. Ab dem zweiten Jahr gibt es nur einen Tag Berufsschule wöchentlich. Die Ausbildungsvergütung (850 Euro im ersten Ausbildungsjahr, 950 Euro im zweiten und 1050 Euro im letzten Jahr) wird noch etwas aufgestockt vom Jobcenter. „Wir bleiben noch etwas in der Betreuung drin“, verspricht Wittke.

Jobcenter-Mitarbeiter legen sich ins Zeug

Den Jobcenter-Vertretern ist wichtig zu erwähnen, dass auch in Corona-Zeiten kein Mangel an willigen Arbeitskräften herrscht. Man suche ständig passgenaue Ausbildungsplätze, dank Netzwerker wie Wittke findet man sie auch. „Wir vom Jobcenter haben natürlich keine fertigen Fachkräfte, aber wir investieren Geld und Förderung“, erklärt Sprecher Ulf Lasko Werner. Niemand solle behaupten, er finde keine Fachkräfte, wenn er nicht mit dem Jobcenter gesprochen habe. „Der Arbeitgeber muss etwas Zeit und manchmal auch Toleranz investieren, aber unterm Strich zahlt sich das aus.“

Am 1. August beginnt das neue Ausbildungsjahr – mitten in der Corona-Krise. Die Jugendorganisation des Deutschen Gewerkschaftsbundes ( DGB) gibt den neuen Auszubildenden drei wichtige Tipps für einen erfolgreichen Start in die Ausbildung in Corona-Zeiten: „Besonders wichtig ist unter den aktuellen Bedingungen der Arbeitsschutz der Azubis. So sollten die Betriebe nicht nur Schutzmasken bereitstellen, sondern die Auszubildenden auch über die hygienischen Standards und das Hygienekonzept in ihrem Betrieb informieren. Zudem wurde die Ausbildung an den Berufsschulen stark in die digitale Sphäre verschoben. Arbeitgeber müssen ihre Azubis trotzdem weiterhin von der Arbeit im Betrieb für das Lernen in der Berufsschule freistellen – ob digital oder in Präsenz spielt keine Rolle. Und schließlich müssen die Betriebe trotz Kurzarbeit sicherstellen, dass die neuen und alten Auszubildenden stets eine Ausbilderin oder einen Ausbilder an ihrer Seite haben.“ Ute Neumann, Leiterin der Abteilung Jugend beim DGB, fordert zusätzlich ein Azubi-Ticket für eine Euro. Das würde nicht nur den Auszubildenden helfen, sondern auch von Corona gebeutelten den Öffentlichen Nahverkehr ankurbeln.

Von Petra Rückerl