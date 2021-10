Aus vier werden zwei: Kaufmännische Berufsschulen in Hannover werden zusammengelegt

Hannover

Aus vier mach zwei: Die vier kaufmännischen berufsbildenden Schulen in Hannover sind seit diesem Schuljahr zu zwei Schulen zusammengelegt worden: Die BBS 11 und die Hannah-Arendt-Schule sind nun gemeinsam die Berufsbildende Schulen Hannah-Arendt, die BBS Handel und die BBS 14 firmieren jetzt als Berufsbildende Schulen Cora Berliner. Was schon seit Anfang September gelebte Praxis ist, ist am Montagnachmittag in der früheren BBS 11 mit viel Prominenz offiziell gefeiert worden.

Jagau: In Fusion liegt Chance

Der scheidende Regionspräsident Hauke Jagau (SPD) sieht in der Zusammenlegung eine große Chance. Hier spricht er vor einem Hannah-Arendt-Bildnis. Quelle: Christian Behrens

„Sich von etwas Eigenem zu trennen und etwas neues Gemeinsames zu wagen, ist nicht einfach“, sagt der scheidende Regionspräsident Hauke Jagau (SPD). Da gebe es die Angst, etwas zu verlieren, oder die Furcht vor einer „feindlichen Übernahme“. Doch tatsächlich gehe es mit der Fusion darum, die Schulen zu stärken und eine breite duale kaufmännische Ausbildung auch in Zukunft sicherzustellen, wenn Schülerzahlen zurückgingen. Die duale Ausbildung in Deutschland sei nach wie vor einzigartig, sagt Jagau, anstatt nur Handgriffe zu lernen, würden junge Menschen systematisch in einen Beruf eingearbeitet. Jagau lobt den hohen Ausbildungsstandard auch unterhalb des Studiums.

Die Namensgeberinnen der neuen Schulen, Hannah Arendt und Cora Berliner, beides Jüdinnen, beide in Hannover geboren und im Nationalsozialismus verfolgt, seien herausragende Frauen gewesen, sagt der Regionspräsident. „Je weiter wir uns in der Zeit vom Dritten Reich entfernen, desto wichtiger ist es, daran zu erinnern.“

Tonne: Schulen sind Orte zum Demokratieerlernen

Null Toleranz gegen Demokratiefeinde: Niedersachsens Kultusminister Grant Hendrik Tonne bei der Feierstunde. Quelle: Christian Behrens

Das bestätigt auch Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD): „Die Schule, die berufsbildende Schule wie die allgemeinbildende, ist der Ort für das Erlernen von Demokratie und für die Auseinandersetzung mit Ausgrenzung und Diskriminierung.“ Hier erreiche man alle Jugendlichen, unabhängig von Herkunft, Religion oder Ethnie. Der Minister kritisiert, dass „die Grenze des Sagbaren immer weiter nach rechts geschoben“ werde. Und es bleibe nicht bei Worten, sondern es gebe Übergriffe gegen Flüchtlinge, jüdische Gemeinden und alle, die vermeintlich fremd und ausländische aussähen. Hier gelte eine Null-Toleranz-Strategie.

Auch wenn die Formel „Aus vier mach zwei“ wie ein Rückzug, ein „Weniger“ klinge, so sei es doch ein Mehr, so Tonne, nämlich die Chance, ein starkes kaufmännisches berufliches Kompetenzzentrum zu erhalten. Digitalisierung und Akademisierung machten es den kaufmännischen Ausbildungsgängen etwa in Banken, Versicherungen und Büros schwer, heißt es.

Schulleiter verstehen sich als Partner, nicht als Konkurrenten

Die Schulleitungen der beiden neuen Schulen, Stefan Robra und Christiane Fischer von der Cora-Berliner-BBS und Carsten Roisch und Karin Schürmann von der Hannah-Arendt-BBS , treten gemeinsam auf die Bühne, betonen, dass sie sich als Partner und nicht als Konkurrenten sehen. Pläne, die Berufsbildenden Schulen in Trägerschaft der Region neu zu strukturieren, gibt es schon lange, bereits 2013 hatte es ein Berufsschulreformkonzept gegeben. Bislang gibt es noch vier Standorte für die kaufmännischen Berufsschulen, langfristig sollen sie zu zweien zusammengeführt werden.

Von Saskia Döhner