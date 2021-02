Hannover

Die Corona-Pandemie und die Sorge vor dem großen Gastronomie-Sterben: In Linden-Mitte hat der Lockdown jetzt ein prominentes Opfer gefordert. Das H. Rackebrandt in der Brauhofstraße gibt nach 95 Jahren auf. Nach der im November verordneten Zwangsschließung wird die Traditionsgaststätte mit Saal und Kegelbahn nicht wieder öffnen.

Fast ein Jahrhundert lang war das Lokal in dem markanten roten Backsteinbau (Baujahr 1896) eine Institution in Linden-Mitte. Mit seinem großen Festsaal war die 1926 von Ferdinand und Marie Rackebrandt unter dem Namen „Zum Lindener Stadion“ eröffnete Schank- und Speisewirtschaft nicht nur Anlaufpunkt für unzählige Familienfeste. Hier trafen sich auch Vereine, probten Chöre, fanden Weihnachtsfeiern statt, kloppten Skatfreunde Karten. Die Doppelkegelbahn im Keller – heute schon eine Rarität in Gaststätten – war bis zuletzt beliebt und zog Kegelfans aus der ganzen Region an. Die Küche wurde für ihre deftige Hausmannkost geschätzt, das Grünkohlessen war ein Klassiker.

Neues aus dem NP-Newsroom Unsere Übersicht zu den wichtigsten Nachrichten aus Hannover täglich gegen 13 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Vergeblich nach Nachfolger gesucht

H. Rackebrandt heißt die Kult-Gaststätte seit 1960. Das H steht für Heinz Rackebrandt, der das Haus in der zweiten Generation führte. Horst Donner, der in der dritten Generation in die Familie einheiratete, 1977 den Betrieb übernahm und diesen seit 2008 mit Tochter Andrea führte, suchte bereits seit zwei Jahren eine Nachfolge. Vergeblich. Zwei Lockdowns, dazwischen nur eingeschränkter Betrieb, besiegelten schließlich das Aus. Ein Stück Lindener Geschichte geht somit traurig, still und leise zu Ende.

Von André Pichiri