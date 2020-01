Aus für Sitech in Hannover? VW vergibt Auftrag für T7-Sitzproduktion nach Osteuropa

Hannover

Die Entscheidung fiel bereits am Freitag im VW-Konzernsitz in Wolfsburg. IG Metall und Betriebsrat hatten bis spät in die Nacht noch Verhandlungen mit dem Arbeitgeber geführt, um ein Maßnahmenpaket zur Zukunftssicherung des Standortes abzuschließen. Das abgeschlossene Verhandlungspaket sah laut Gewerkschaft „deutliche Zugeständnisse der Arbeitnehmerseite“ vor, um die Wirtschaftlichkeit des Standortes zu erhöhen. „Die massiven Fehler des Managements, wie fehlende Investitionen aus den letzten Jahren, konnten damit nicht ausgeglichen werden“, hieß es am Montag in einer Presseerklärung.

„Wir sind erschüttert, dass es jetzt dem Sitech-Standort Hannover und seinen Beschäftigten an den Kragen gehen soll. Das ist eine ganz schlimme Entscheidung für unsere Mitglieder“, sagt Dirk Schulze, Erster Bevollmächtigter der IG Metall Hannover. Eine Entscheidung, die die Arbeitslosigkeit in der Region erhöhen werde. Die Hoffnungen ruhten nun allerdings darauf dass betriebsbedingte Kündigungen im Volkswagen-Konzern in Deutschland unüblich seien. „Jetzt ist die Arbeitgeberseite bzw. der Konzern am Zug“, so Schulze.

Sitech selbst wollte den gescheiterten Deal am Montag auf NP-Anfrage noch nicht als beschlossene Sache bestätigen. Aber, so ein Unternehmenssprecher: „Wahrscheinlich hat der Sitech-Standort Hannover zum zweiten Mal den Wettbewerb um ein wichtiges Zukunftsprodukt verloren.“ Ansonsten wolle man den laufenden Verhandlungen aber nicht vorgreifen.

Zweiter Großauftrag geht an die Konkurrenz

Sitech ist eine hundertprozentige VW-Tochter, die mit rund 5400 Beschäftigten an sieben Standorten in Deutschland, Polen und China Fahrzeugsitze für die Konzern-Marken produziert. Seit 2007 fertigt die Firma für VWN, die Aufträge bekam man jahrelang ohne Ausschreibung. Bei der Vergabe für den neuen Elektrobulli ID Buzz trat man im vergangenen Jahr erstmals gegen Mitbewerber an und zog prompt den Kürzeren. Den Zuschlag erhielt stattdessen das Unternehmen Faurecia, das die Sitze im tschechischen Pilsen deutlich günstiger produzieren will.

Im Zuge Entscheidung war bekannt geworden, dass bis 2025 bereits mehr als 200 von insgesamt 470 Stellen abgebaut werden sollten. Das Sitech-Management kündigte da bereits an, man werde mit der Arbeitnehmervertretung über „sozialverträgliche Lösungen“ für die betroffenen Mitarbeiter beraten. Rafael Fernandez Solana, Betriebsratsvorsitzender bei Sitech Hannover, forderte den Verzicht auf betriebsbedingte Kündigungen und das Angebot von alternativen Beschäftigungsmöglichkeiten im Konzern. Die Hoffnungen ruhten da allerdings noch auf den Zuschlag für den T7-Bus. Mit der Absage an die eigene Tochter, hat VW die Notlage des Sitzeherstellers nun nochmal deutlich verschärft. Ob auch diesmal Faurecia den Zuschlag bekommen hat, war am Montag zunächst noch offen. Laut IG Metall werde der Mitbewerber aber „offensichtlich im osteuropäischen Ausland produzieren“.

