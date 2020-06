Hannover

Den Deutschen Städtetag einschalten, Politiker informieren, mit der Gewerkschaft Druck machen – die Betriebsräte der 62 Filialen von Galeria Karstadt Kaufhof, die vor der Schließung stehen, überlegen sich Formen von Protest. „Wir kämpfen um dieses Haus“, kündigt Ralf Samtleben, Betriebsratschef des früheren Karstadt-Flaggschiffs an der Georgstraße, an.

Zum 31. Oktober soll die Filiale schließen, die 1906 in Betrieb genommen worden war. „Die Umsätze stimmen“, sagt Samtleben. Mit der Gewerkschaft Verdi will er die Kriterien für das Aus erfahren.

Anzeige

Lag es an der Miete?

Hauptgrund könnten die Eigentumsverhältnisse sein. Die beiden Galeria-Karstadt-Kaufhof-Filialen, die erhalten bleiben ( Bahnhofstraße und an der Marktkirche), gehören der Signa-Gruppe von Investor René Benko. Das Karstadt-Haus mit 16.000 Quadratmetern Verkaufsfläche hatte 2013 Friedrich Knapp, Inhaber des Modeunternehmens New Yorker, erworben.

Weitere NP+ Artikel

Die NP wollte von Knapp erfahren, wie er sich eine Nachnutzung vorstellen kann und ob die Schließung mit dem Mietpreis zusammenhängt. Die Fragen bleiben unbeantwortet – ebenso wie die des Betriebsrats. Samtleben setzt jetzt auf das Gespräch mit OB Belit Onay und der Ersten Stadträtin Sabine Tegtmeyer-Dette.

Richtiges Konzept fehlt

An der Nähe zur Filiale an der Bahnhofstraße könne das beschlossene Aus nicht liegen, meint der Betriebsratschef. „Eher an fehlenden Konzepten.“ Das frühere Kaufhof-Flaggschiff, das zu den zehn umsatzstärksten der Kette gehört, sei eben „ein Weltstadthaus“. Spürbar anders hätte sich das frühere Karstadt aufstellen müssen.

Ein weiterer bitterer Kelch, so Samtleben, geht an Hannover vorbei. Anders als erwartet hat das Karstadt Sports-Haus an der Großen Packhofstraße noch eine Zukunft – ebenso wie Sportscheck , das erst seit 2019 zur Galeria Karstadt Kaufhof der Signa Holding gehört. Bundesweit werden zwei Drittel der 30 Niederlassungen der insolventen Galeria-Tochter Karstadt Sports schließen.

Noch bitterer in Dortmund

Eine Stadt wie Dortmund trifft das gleich dreifach. Neben den beiden Warenhäusern Karstadt und Galeria Kaufhof in Dortmund macht dort Karstadt Sports dicht. Das bringt Bürger und Politik dermaßen auf, dass gefordert wird, Ministerpräsident Armin Laschet solle alle Beteiligten an einen Tisch holen.

„Wir werden mit aller Kraft für den Erhalt der Standorte und die Zukunft der Beschäftigten kämpfen. Dafür sind Politik, Eigentümer und Vermieter in der Verantwortung", so Verdi-Verhandlungsführerin Conny Weißbach.

Von Vera König