„Aus dem Nichts“: Mann schlägt  Mann in Stadtbahn

Hannover

Nach einem Angriff auf einen anderen Fahrgast in Linie 1 der Stadtbahn sucht die Polizei Hannover den bislang unbekannten Täter: Der Mann hat plötzlich und anscheinend anlasslos einen 40-Jährigen geschlagen und im Gesicht verletzt.

Der 40 Jahre alte Mann war laut Polizei vergangenen Mittwoch, 17 Februar, an der Haltestelle „Peiner Straße" in die Stadtbahnlinie 1 Richtung Langenhagen eingestiegen. An der Haltestelle „Döhrener Turm" bestiegen zwei Männer die Stadtbahn, von denen einer ihm kurz vor der Haltestelle „Geibelstraße" unvermittelt ohne vorherige Kontaktaufnahme mehrere Male mit der Faust ins Gesicht schlug und ihn dabei an der Nase verletzte.

Beschreibung

An der Geibelstraße stiegen der Schläger und sein Begleiter aus. Der 40-Jährige fuhr noch weiter bis zum Kröpcke und verständigte von dort die Polizei. Der Täter wird als etwa 1,60 Meter groß, kräftig gebaut und mit einer grünen Jacke und einer Basecap bekleidet beschrieben, er auch soll einen Schnurrbart getragen haben.

Die Polizei ermittelt wegen vorsätzlicher Körperverletzung. Das örtliche Nahverkehrsunternehmen wurde kontaktiert, um Videoaufzeichnungen aus der Bahn zu sichern. Da der Täter und sein Begleiter zum jetzigen Zeitpunkt noch unbekannt sind, erhofft sich die Polizei, Hinweise aus der Bevölkerung. Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 0511 / 1 09 32 17 zu melden.

Von rahü