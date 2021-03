Aus Angst vor Corona: Krebspatienten schieben Behandlungen auf

Hannover

Wenn die Angst vor Corona größer ist als die vor einer Krebserkrankungen, werden selbst lebenswichtige Arzttermine vernachlässigt. Aus Sorge vor einer Infektion sagen immer noch Patienten Routine-Untersuchungen oder gar Operationen ab. Die Krankenhäuser der Diakovere schlagen deshalb Alarm und erklären, warum Behandlungen keinesfalls aufgeschoben werden sollten und der Aufenthalt im Krankenhaus sicherer ist als ein Einkauf im Supermarkt.

Lev Dubovoy ist Facharzt für Viszeralchirurgie im Friederikenstift, sein Fachgebiet sind also Bauchorgane. Erst in der vergangenen Woche hat er einer 86-jährigen Patientin den Krebs im Dickdarm entfernt, kurz darauf einem 77-Jährigen aus der Bauspeicheldrüse. Bei beiden konnte der Krebs vollständig entfernt werden, beide sind geheilt. Beispiele, die zeigen, wie wichtig eine rechtzeitige Behandlung ist. Auch und gerade besonders in Zeiten von Corona. So gehören Krebspatienten wegen ihres schwachen Immunsystems zwar zur Risikogruppe, was den Verlauf betrifft. Ein erhöhtes Risiko, sich mit dem Virus anzustecken, besteht aus Sicht der Medizin aber nicht.

Große Studie von MHH und Leibniz-Uni

Bislang konnte die Versorgung von Krebserkrankten in der Region auf einem hohen Niveau aufrecht erhalten werden. Das zeigen jedenfalls erste Ergebnisse des Verbundprojekts OnCovid von MHH und Leibniz-Universität, das die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die onkologische Versorgung untersucht. „Extensive Vorbereitungen und erfolgreiche dynamische Anpassungen der Versorgungsprozesse scheinen hier bedeutsam gewesen zu sein“, sagt Projektleiter Jörg Haier, Professor an der MHH.

Für die Studie wurden 200 onkologisch tätige Pflegekräfte, Ärztinnen und Ärzten aus stationären und ambulanten Einrichtungen der Region befragt. Die Daten, die sich bislang allerdings nur auf die erste Welle im Frühjahr 2020 beziehen, belegen eine „konstante onkologische Behandlung“ auf dem Niveau der Vorjahre. Anders sieht es allerdings bei den Bereichen Prävention und Früherkennung, sowie der psychosozialen Versorgung aus. Hier gaben nur etwas mehr als 50 Prozent der Befragten an, dass sich die Pandemie nur geringfügig oder gar nicht auf Therapieentscheidungen und Diagnostik ausgewirkt hat.

90 Prozent Routine-Termine abgesagt

Noch bedenklicher sind die Zahlen der Diakovere. Laut eigener Erhebungen haben zwischenzeitlich bis 90 Prozent der Krebspatienten ihre Routine-Termine abgesagt. Dabei sollten insbesondere Vorsorgeuntersuchungen, wie Koloskopien oder Mammographien, nicht aufgeschoben werden, wie Lev Dubovoy betont „Wir wissen nicht, wie lange die Pandemie noch andauert. Es geht nicht um Tage oder Wochen, sondern mindestens um Monate. Und in diesen Monaten entwickelt sich der Krebs natürlich weiter“, sagt der Mediziner.

Müssen sich Krebspatienten nun Sorgen machen, dass Betten in der dritten Corona-Welle knapp werden? Grundsätzlich werde laut Dubovoy nur operiert, wenn alle Voraussetzungen dafür erfüllt sind. Das könnten spezielle Instrumente während der OP oder eben auch ein anschließendes Intensiv- oder Überwachungsbett sein. „Können wir das nicht bieten, muss eine OP eventuell verschoben werden. Aber solche Situationen hatten wir auch vor Covid-19, das hat also mit dem Virus nichts zu tun“, so der Mediziner. Bei Engpässen gelte es, „aus zwei schlechten Möglichkeiten eine bessere zu finden“, auch wenn das dem Patienten vielleicht nicht gefällt. „Wir können also die Operation absagen, oder wir operieren den Patienten und verlegen ihn dann für die postoperative Behandlung in das Henriettenstift oder umgekehrt“. Man könne die gleichen Operationen an beiden Standorten durchführen, Behandlung und der Standard seien gleich.

In der Regel sind solche Engpässe wellenförmig. Dabei geht es nicht nur um Betten, sondern vor allem um das Pflegepersonal. Wie überall gibt es auch in Kliniken Krankheits- und Quarantänefälle. „Aber Krebspatienten gehen immer vor, sie sind am wenigsten von spontanen Änderungen betroffen“, betont der Dubovoy, der auch auf die strengen Regeln in den Diakovere-Krankenhäusern verweist. Alle Patienten werden bei Ankunft getestet. „Bisher hatten wir noch nie einen positiv getesteten Krebspatienten im Friederikenstift. Die Wahrscheinlichkeit, sich in einem Supermarkt oder der Straßenbahn anzustecken, ist definitiv höher als hier bei uns im Krankenhaus, sagt Dubovoy.

Von André Pichiri