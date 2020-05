Aus Angst vor Ansteckung: Herzinfarktpatienten meiden Kliniken

Hannover

Diese Toten werden in keiner Corona-Statistik auftauchen. Dabei sind sie direkte Opfer der Pandemie. Seit Wochen beobachten die klinischen Kardiologen in der Region Hannover, dass auffallend wenig Patienten mit akuten, lebensgefährlichen Herzproblemen in die Notaufnahmen kommen. Professor Johann Bauersachs, MHH-Direktor der Klinik für Kardiologie und Angiologie, spricht von etwas mehr als 50 Prozent weniger Patienten im Vergleich zu den Vor-Corona-Monaten.

Sorgt die Krise für weniger Stress und weniger Herzbeschwerden? Das sei nicht plausibel, meint Bauersachs. „Wir vermuten, dass sich die Patienten weniger melden. Wohl aus Angst, sich mit Covid-19 zu infizieren“, sagt er. Oder steckt auch die Befürchtung dahinter, dass das Klinikpersonal wegen der Pandemie zu überlastet sei? Man weiß es nicht.

Anzeige

Etwa 2500 Menschen in der Region sterben an Herzkrankheiten

Laut Deutscher Herzstiftung sterben jährlich mehr als 200.000 Menschen an Herzkrankheiten. Die Koronare Herzerkrankung, die zum Herzinfarkt führt, oder Herzinsuffizienz sind die häufigsten Ursachen. Für die Region Hannover heißt das, dass etwa 2500 Menschen im Jahr an Herzschwäche oder einem Infarkt sterben. Unter den zehn häufigsten Todesursachen tauchen vier Herzkrankheiten auf.

Weitere NP+ Artikel

Patienten kommen viel zu spät in die Klinik

Doch selbst wenn die Menschen mit einem Druckgefühl in der linken Brusthälfte jetzt ins Krankenhaus gehen, dann häufig zu spät. Steffen Ellerhoff, Sprecher des Klinikums Region Hannover (KRH) meint, Menschen mit schwerwiegenden Erkrankungen kämen später in die Notaufnahmen. Die Folge ist katastrophal: Denn sechs bis zwölf Stunden nach Beginn eines Infarktes ist das Herzmuskelgewebe abgestorben. Die Beschwerden lassen zwar nach, aber das Organ ist irreperabel geschädigt. Falls der Patient das Glück hat, die Herzattacke zu überleben.

Das tägliche NP Corona-Update als Newsletter Alle News zum Coronavirus in Hannover täglich gegen 13 Uhr im E-Mail-Postfach

Dabei ist die Angst der Patienten fehl am Platze. Zum einen werden in den Herzkliniken die Patienten von Corona-Infizierten strikt getrennt. Und das Personal trägt Mundschutz, um eine Ansteckung mit Corona zu vermeiden. Zum Anderen sind die Kliniken und Notaufnahmen eher leerer als vor der Pandemie. Denn in Erwartung von Tausenden schwer erkrankten Covid-19-Infizierten, haben die Krankenhäuser alle aufschiebbaren Eingriffe und Behandlungen aufgeschoben. So meint auch Dunja Rose, Sprecherin der Diakovere: „Wir sind in der Lage, alle Notfälle aufzunehmen und in gewohnt hoher Versorgungsqualität zu behandeln.“

Lesen Sie auch

Von Thomas Nagel