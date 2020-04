Lust auf einen Blockbuster, Popcorn, guten Sound und eine große Leinwand? Das könnte in Hannover auch mitten in der Corona-Krise schon bald möglich sein. Der Unternehmer Sladjan Maksimovic will ein Autokino eröffnen und hat sich dafür einen starken Partner gesucht: Das Astor-Kino unterstützt die Idee.