Sie alle sind sie sich einig: Das Tragen von Masken hilft unserer Gemeinschaft, die Verbreitung des Virus einzudämmen.

„Damit Schüler eine Chance haben“

...meint Lehrerin Miriam Frehe. Sie unterrichtet an der Peter-Ustinov-Schule in Ricklingen. Es ist eine Schule mit besonderen Herausforderungen, mit einem Ausländeranteil von 90 Prozent. Der Bildungs-Lockdown in der Pandemie hat die Schüler der Oberschule besonders hart getroffen. Denn etliche Jungen und Mädchen haben weder Computer noch Mailadresse, teilweise lagen der Schule nur veraltete Handynummern vor. Homeschooling war unter diesen Voraussetzungen kaum möglich.

Lehrerin Frehe spricht daher für ihr Kollegium: „Wir alle wollen unbedingt im Präsenzunterricht bleiben. Und haben zugleich große Sorgen und Angst, dass wir angesichts der täglich steigenden Corona-Infektionen wieder ins Wechselmodell oder im schlimmsten Fall sogar wieder in den Lockdown müssen. Das wäre für unsere Schüler verheerend.“ Sie „verdienen eine Chance“, dürften nicht noch stärker Opfer dieser Krise werden.

Daher müsse jeder einzelne „für sich Verantwortung übernehmen und damit auch für die gesamte Gesellschaft“. Frehe: „Wir sind nicht die Superspreader in den Schulen, bisher wurde das Virus von außen hineingetragen. Wer Maske trägt und Abstand hält, kann das verhindern.“

„Damit niemand einsam stirbt“

Rainer Müller-Brandes ist das soziale Gewissen Hannovers und seit Anfang Oktober der neue Stadtsuperintendent. Dass die Corona-Pandemie die Gräben in der Gesellschaft weiter vertieft, treibt den Geistlichen um.

Die Botschaft von Müller-Brandes lautet daher entschieden: „Lasst uns viel intensiver darüber nachdenken, wie wir für Risikogruppen da sein können – ohne sie zu isolieren. Lassen wir es bitte nie wieder zu, dass Menschen etwa in Kliniken oder Pflegeheimen ohne ihre Angehörigen bleiben.“

Die Fehler, die in der ersten Welle der Pandemie gemacht worden seien, dürften sich nicht wiederholen. Das hatte Müller-Brandes bereits in seiner Predigt bei seiner offiziellen Einführung ins Amt des Stadtsuperintendenten angemahnt: „Lassen wir nie wieder zu, dass Senioren in Altersheimen einsam sterben müssen und Baumärkte zu Ostern öffnen, aber Gotteshäuser nicht.“

Doch auch eine erneute Schließung von Kindergärten und Schulen müsse unbedingt vermieden werden, betont Müller-Brandes: „Damit uns das als Gesellschaft gelingt, tragen wir unsere Masken.“ In dieser schwierigen Zeit könnten die Menschen auf Gott setzen. „Er sagt: Fürchtet euch nicht. Nur das zählt.“

„Weil wir alle mitziehen müssen“

Viel steht auch in der Gastronomie auf dem Spiel. Entsprechend besorgt ist Wassilios Kosseoglou, Leiter des „Francesca & Fratelli“-Restaurants in der Calenberger Esplanade. „Dabei haben die Menschen die Lust am Essengehen gerade erst wiederentdeckt. Unsere Stammkunden sind dankbar, dass sie bei uns wieder eine schöne Zeit verbringen können“, sagt er. Der Lockdown sei „für alle eine schlimme Zeit“ gewesen. „Das wollen wir kein zweites Mal erleben, deshalb ist es jetzt ganz wichtig, dass wir uns alle weiter an die Regeln halten.“

Auch in der Pizza-Manufaktur komme es vereinzelt vor, dass Kunden bewusst die Maskenpflicht ignorieren. „Wenn man sie darauf hinweist, wird man auch schon mal angemacht“, berichtet der Gastronom. Dabei tun er und sein Team alles, um ihren Teil zum Infektionsschutz beizutragen. Flächen und Griffe werden regelmäßig desinfiziert, Tische so eingedeckt, dass die Abstände passen - auf Kosten der Auslastung und somit des Umsatzes. „Wir haben wirklich viel Aufwand, um die Auflagen zu erfüllen. Aber es geht nur gemeinsam, alle müssen mitziehen“, sagt Kosseoglou. Denn, so der 53-Jährige. „Auflagen wie ein Alkoholverbot oder eine Sperrstunde würden die Gastronomie hart treffen.“

„Weil es um Jobs geht“

Auch im Handel geht die Angst um. „Ein zweiter Lockdown wäre für viele das Todesurteil“, befürchtet Herrenausstatter Rolf Eisenmenger, der erst vor wenigen Tagen sein neues Geschäft Lo&Go in der Luisenstraße eröffnet hat. Wie sehr ihn die Sorge vor steigenden Infektionszahlen umtreibt, zeigte sich am vergangenen Donnerstag. Mit einer Party wollte Eisenmenger die Eröffnung feiern. Das Essen für 100 Personen war bestellt, die Live-Band gebucht. Doch nach einer schlaflosen Nacht sagte er am Donnerstagmorgen alles ab. „Ich konnte das mit meinem Gewissen nicht vereinbaren, auch aus Verantwortung meinen Mitarbeitern gegenüber“, betont er.

Das Essen spendete er an Obdachlose, die Band spielte im kleinen Kreis für das Team. Eisenmenger hat ein Zeichen gesetzt. Jetzt hofft der 66-Jährige, dass die Bevölkerung sich wenigstens an die Corona-Regeln hält. „Da ist es auch egal, wie man persönlich zur Wirksamkeit von Masken steht. Jetzt geht es einzig und allein darum, solidarisch zu sein. Es geht um viele Arbeitsplätze und Existenzen.“

„Für das Kinderwohl“

Bereits beim ersten Lockdown hatte die Laatzener Kinderärztin Margarete Daiber-Helmbold die langen Kita- und Schulschließungen scharf kritisiert. Nun appelliert sie: „Schulen und Kindergärten müssen zwingend offen bleiben.“

Am ganzen Bildungssystem hänge unglaublich viel dran, so die Ärztin: „Kinder brauchen Sozialkontakte, sie müssen das Haus verlassen dürfen. Das ist wichtig für das seelische Wohl der Kinder, aber auch für die seelische Gesundheit ihrer Eltern.“ Ihnen dürfte nicht erneut die Doppelbelastung von Beruf und Homeschooling zugemutet werden.

Auch sei es in der Krise wichtig – unter Einhaltung der Corona -Regeln –„Gemeinschaftssinn und Freundschaften zu pflegen, Wertschätzung und Toleranz für Andere sowie mit den Kindern zu spielen und zu lachen“. Daiber-Helmbold: „Für unsere seelische und damit körperliche Gesundheit sind diese Faktoren im Hinblick auf einen langen Corona-Winter ebenso elementar wie die Einhaltung der AHA-Regeln.“

Von Britta Lüers, Andté Pichiri