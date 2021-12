Hannover

Ein junges Pärchen hat am Dienstagmittag im Hauptbahnhof Hannover für Aufsehen gesorgt. Der Mann (24) hantierte mit einer Waffe. Die Bundespolizei konnte den 24-Jährigen und seine Begleiterin (20) in der Niki-de-Saint-Phalle-Passage festnehmen.

Reisende waren gegen 13.30 Uhr auf das Pärchen aufmerksam geworden, weil der Mann eine Waffe in der Hand hielt und sie „sichtbar durchgeladen hatte“, berichtet Bundespolizeisprecher Detlef Lenger. Die Zeugen alarmierten die Beamten in der Wache am Hauptbahnhof.

Mann hat auch Farbpatronen dabei

„Eine Auswertung der Videoaufzeichnungen im Bahnhof bestätigte den Hinweis der Reisenden“, so Lenger. Gemeinsam mit Kollegen der Landespolizei nahmen die Bundespolizisten das Pärchen in der Niki-de-Saint-Phalle-Passage fest. Bei der täuschend echt aussehenden Waffe handelte es sich um eine Softairpistole. Auch Farbpatronen hatte der Mann dabei.

„Anscheinswaffen, die in Form, Größe und Erscheinungsbild von Echten nicht zu unterscheiden sind, stellen eine Bedrohung und Verunsicherung dar. Daher hat der Gesetzgeber das Führen solcher Waffen verboten“, erklärt Lenger. Die Beamten nahmen dem 24-Jährigen die Softairpistole ab. Ihm droht nun Ärger: Gegen den Mann wird wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz ermittelt.

Von Britta Mahrholz