„Aufregend unaufgeregt“: Mit dieser Werbekampagne will Hannovers Tourismus aus der Krise kommen

Es ist wahrscheinlich nur noch eine Frage von wenigen Tagen, bis die Region die Bundes-Notbremse lösen kann. Mit den ersehnten Lockerungen vor Augen tritt Hannovers Tourismuswirtschaft in Sachen Marketing aber schon jetzt wieder aufs Gaspedal. „Aufregend unaufgeregt“ ist der Titel der groß angelegten Werbekampagne, mit der in den kommenden Monaten wieder Urlauber in die Landeshauptstadt und ins Umland geholt werden sollen. Hans Christian Nolte, Geschäftsführer der Hannover Marketing und Tourismus GmbH (HMTG), spricht von einer „einmaligen Chance“, die sich in Corona-Zeiten aus der riesigen Nachfrage nach innerdeutschen Zielen ergibt.

Die Pläne liegen schon seit eineinhalb Jahren in der Schublade. Jetzt sei laut Nolte der Zeitpunkt gekommen, aus der Corona-Zwangspause mit einer Marketing-Offensive zu starten. „Wir werden alle Kanäle bespielen, die uns zu Verfügung stehen, analog und digital, Plakate, Flyer und Online-Werbung“, kündigt er an. Schon in den kommenden Tagen sollen im Umkreis von rund 300 Kilometern die ersten Plakate mit dem Slogan „Aufregend unaufgeregt“ zu sehen sein. Was es mit dem Spruch auf sich hat und warum er zu Hannover passt, erklärt die HMTG auf ihrer Homepage: „Wir stehen für das Gefühl, unaufgeregt über den Dingen zu stehen. Nicht zu groß, nicht zu klein, nicht zu laut, nicht zu leise: Hier trifft Urbanität auf entspanntes Leben im Grünen. Aufregend unaufgeregt und das in allen Bereichen, die für einen Lebensort wichtig sind“, heißt es dort.

Hannover setzt auf Urbanität und Kulturlandschaften im Umland

Zeit habe man nach über einem Jahr Pandemie schon genug verloren. Jetzt gehe es laut Nolte darum, anderen Städten beim Werben um die Gunst der Touristen einen Schritt voraus zu sein. „Viele der klassischen innerdeutschen Urlaubsdestinationen sind überbucht. Die Menschen suchen nach Alternativen. Das wollen wir nutzen, darauf liegt im ersten Schritt der Schwerpunkt der Kampagne“, so Nolte.

Die Urbanität der Landeshauptstadt und die Kulturlandschaften im Umland – mit dieser Mischung soll die Kampagne Lust auf einen Kurzurlaub in der Region machen. In Hannover könne man nicht nur mit der Altstadt, den Einkaufstraßen in der City und kulturellen Veranstaltungen punkten. Auch das Thema Kiez und Kultur in Stadtteilen wie Linden, Ost- oder Südstadt soll touristisch noch stärker bespielt werden. „Und außerhalb von Hannover haben wir das Steinhuder Meer, den Deister, die Calenberger Heide. Beides zusammen kann als touristisches Gesamtpaket für einen Drei-Tage-Trip wunderbar funktionieren“, ist Nolte überzeugt.

Noch keine Perspektive für Messetourismus

Was die Pläne der HMTG aktuell noch erschwert: Planungssicherheit wird sich trotz Lockerungen vorerst nur im Bereich von Tagen statt von Wochen oder gar Monaten abspielen. „Bei vielen Angeboten können wir den Menschen heute noch nicht garantieren, ob sie zum Termin tatsächlich stattfinden“, gibt der Geschäftsführer zu bedenken. Im Bereich Online-Werbung könne man auf aktuelle Verordnungen spontan reagieren. Bei frühzeitig gedruckten Flyern, Anzeigen oder Plakaten wird hingegen mit QR-Codes gearbeitet. Mittels Scan erfahren Interessierte tagesaktuell, ob die Veranstaltung stattfindet oder nicht.

Ausgerechnet für ihr größtes Sorgenkind hat die hannoversche Tourismuswirtschaft allerdings noch keine Lösung. Der Geschäftstourismus steht ohne Öffnungsperspektive für Messen und Kongresse vor einer ungewissen Zukunft. Dabei machte er vor Corona den Löwenanteil am Tourismus der Region aus – im Rekordjahr 2019 waren es 80 Prozent von rund 2,9 Milliarden Euro Bruttowertschöpfung. „Was da weggebrochen ist, ist gigantisch“, betont Nolte. „Es macht jetzt noch keinen Sinn, den Bereich zu bewerben. Ob sich das noch in diesem Jahr ändert, weiß niemand. Wir haben die Kampagne aber bewusst auf einen längeren Zeitraum angelegt.“

Von André Pichiri