Aufhebung der Impfpriorisierung – das ewige Warten auf der Liste

Wenn Claudia (22) an ihre Zukunft denkt, braucht sie einen Moment, bis sie formulieren kann, was sie sich wünscht. „Einfach abhauen, einfach hoch in die Luft. Wohin ist ganz egal“, sagt sie und streicht mit dem Pinsel über ihre Skulptur. Aus Klopapierrollen hat sie eine Rakete konstruiert. Sie soll ihren Zukunftswunsch symbolisieren – sich schnell auflösen, einfach verschwinden, wenn alles zu viel wird.

Claudia ist eine von 19 Jugendlichen und jungen Erwachsenen, die in der evangelischen Jugendwerkstatt Garbsen betreut werden. Ein Ort, an dem die Schulpflicht erfüllt werden kann, wenn die eigentliche Schule den Jugendlichen keine Sicherheit gibt. Ein Ort, an dem junge Menschen auf das Berufsleben vorbereitet werden sollen, die es schwerer haben, einen Zugang zum Arbeitsmarkt zu bekommen, an dem ihnen eine Perspektive gezeigt werden soll. Ein Ort, an dem sie vielleicht zum ersten Mal wirklich gesehen werden.

Mitarbeiter in Sorge vor Infektion

Es ist aber auch ein bedrohtes Idyll: Denn seit dem Ausbruch der Corona-Pandemie ist das schwieriger geworden. Viele Veranstaltungen können noch immer nicht in Präsenz stattfinden. Zudem weilt unter den Mitarbeitenden die Sorge, sich mit dem Virus zu infizieren – für eine Impfung stehen sie auf der Warteliste. Am 7. Juni soll zwar die Priorisierung aufgehoben werden, wann sie aber ihren Impfstoff erhalten, ist unklar. Die rot-schwarze Landesregierung hat zumindest angekündigt, dass in den Impfzentren zunächst weiter die Priorisierungsliste abgearbeitet werden soll.

Wichtige Arbeit: Astrid Sillmen mit Claudia (rechts). Quelle: Nancy Heusel

Persönlichkeit von Jugendlichen stabilisieren

„Meine privaten Kontakte habe ich seit 14 Monaten komplett heruntergefahren, damit ich keine Infektion in die Jugendwerkstatt bringe“, sagt Astrid Sillmen. Die 62-jährige Sozialarbeiterin gehört nicht nur wegen ihres Berufs, sondern auch wegen ihres Alters zu den Impfberechtigten. Einen Termin für eine Immunisierung hat sie dennoch nicht. Trotzdem ist ihr Wille groß, für die jungen Menschen da zu sein. „Mir ist es wichtig, dass diese Sicherheit für sie nicht wegbricht, dass sie sich nicht weiter isolieren.“ Denn viele der Teilnehmenden, die vom Jobcenter oder den Schulen an die Jugendwerkstatt verwiesen werden, kommen aus Familien, in denen es wenig Halt gibt. Sie haben Angstsymptomatiken, Lernschwächen, sind an Depressionen erkrankt oder suchtkrank. „Für unserer Arbeit ist es besonders wichtig, die Persönlichkeit der Jugendlichen zu stabilisieren. Eine Bindung aufzubauen und das eigene Tempo zuzulassen.“

Verzweiflung und Wut wachsen

Im eigenen Tempo zu lernen und zu arbeiten, ist für allem für Jakob von Bedeutung. Der 22-Jährige hat bereits eine Ausbildung zum Zierpflanzengärtner gemacht, hatte in seinen vorigen Betrieben aber Schwierigkeiten. Wegen seines Fetalen Alkoholsyndroms fällt es ihm weniger leicht, sich Dinge zu merken. „Ich weiß erst seit einem Jahr von der Krankheit, habe aber schon vorher gemerkt, dass die Ansprüche, die an mich gestellt wurden, zu groß sind“, sagt er, während er auf dem Gelände, das zur Jugendwerkstatt gehört, Tomatenpflanzen umtopft. Das Außengelände ist mitten in der Natur, die Wiesen sind grün, es ist kein Autolärm zu hören, nur zwitschernde Vögel und der Wasserstrahl, mit dem die Pflanzen gegossen werden.

„Ich habe mich unverstanden gefühlt, meine Verzweiflung und Wut sind gewachsen. Hier kann ich lernen, mit meinen Gefühlen umzugehen.“ Er hält kurz inne und blickt über die Wiese, dann sagt er: „Ich kann ja nichts dafür, dass mir die Dinge schwerer fallen.“ Während der Schwangerschaft hat seine Mutter Alkohol getrunken, die Folgen bekommt Jakob seitdem zu spüren – Ärger in der Schule, Unverständnis in der Gesellschaft. Bei seiner Anleiterin Farina Herbst (30) kann er in seinem Tempo arbeiten und fühlt sich gesehen.

Lösungen für Probleme finden

Sie selbst ist überzeugt: „Die Jugendlichen haben schlechte Erfahrungen gesammelt, wurden zum Teil an den Rand der Gesellschaft gedrängt. Deswegen ist es umso wichtiger, dass sie sich hier verstanden fühlen.“ Aber nicht nur das Verständnis für sich selbst sei wichtig, sondern auch das für die Umwelt. In der Jugendwerkstatt geht es deswegen auch darum, den ökologischen Kreislauf zu verstehen und gemeinsam Lösungen für bestehende Probleme zu finden. Aber im Fokus steht eben auch die aktuelle Situation: Denn gerade in Bezug auf die Pandemie leistet das Team um Farina Herbst und Astrid Sillmen viel Aufklärungsarbeit. Mit Infomaterialien in unterschiedlichen Sprachen, so aufbereitet, dass es auch Menschen verstehen, die kaum lesen und schreiben können.

Persönlicher Umgang unentbehrlich

Die Leiterin der Einrichtung, Vassiliki Chryssikopoulou (42), weißt, wie unentbehrlich dafür der persönliche Umgang ist: „Wir haben in den vergangenen Wochen und Monaten viel möglich gemacht, weil niemand in dem Team Angst hatte, seiner Arbeit trotz der Pandemie nachzukommen.“ Vieles funktioniere angesichts der Situation aber noch nicht, beispielsweise Präsenzveranstaltungen oder Ausflüge. „Eben die Dinge, die wesentlich sind, um eine Pause vom Alltag zu bekommen, sich sicher zu fühlen und die Gedanken öffnen zu können.“ Dafür seien die Impfungen nötig, aber nicht nur die des Teams, sondern auch die der Jugendlichen. „Unsere Arbeit funktioniert nun mal nicht digital“, sagt sie.

Die Geschäftsführerin der Jugendwerkstatt Garbsen: Vassiliki Chryssikopoulou. Quelle: Nancy Heusel

Erst im Nachgang auf Berechtigungsliste

Problematisch sei allerdings, dass viele soziale Bereiche von der Politik nicht mehr gesehen würden. „Das System ist kompliziert und unübersichtlich.“ So erklärt sich Vassiliki Chryssikopoulou auch, dass die Mitarbeitenden in der Jugendhilfe zuerst gar nicht in der Impfpriorisierung berücksichtigt wurden und erst im Nachgang auf die Berechtigungsliste kamen. Dabei zeigt sich gerade in der Pandemie, wie unverzichtbar die Arbeit der Jugendwerkstatt ist – es werden immer mehr Plätze für Jugendliche benötigt.

Doch die Bedeutung spiegelt sich nicht nur in der Nachfrage wider, sondern auch in der Entwicklung der jungen Erwachsenen. Auch wenn Claudia am liebsten abhauen will, hat sie in den vergangenen Monaten etwas über sich selbst gelernt: „Ich kann mir vorstellen, mit alten Menschen zusammenzuarbeiten.“ Das ist eine Perspektive, die sie vorher nicht hatte und die sie, wenn sie darüber spricht, ehrlich zum Lächeln bringt.

