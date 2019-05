Hannover

Die Alarmmeldung erreichte die Wasserschutzpolizei Wilhelmshaven am Montagnachmittag. Südlich des Container-Terminals hatten Arbeiter im Wasser ein Wrackteil entdeckt, das zu einem vermissten Flugzeug gehören könnte, das am Sonntagabend um 18.20 Uhr auf der Insel Wangerooge gestartet war und eigentlich in Hannover ankommen sollte.

44-Jähriger chartert Flugzeug in Hannover

Bei dem vermissten Flugzeug handelt es sich um ein privat gechartertes, einmotoriges Leichtflugzeug, das für vier Personen ausgestattet ist. Ein 44-jähriger Mann aus dem Raum Hannover hatte die Maschine gechartert, er gilt seitdem als vermisst.

Bei der groß angelegten Suchaktion sind die Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffsbrüchiger ( DGzRS), die auf See die Leitung hat, u.a. weitere Behörden und Institutionen beteiligt: Neben der Wasserschutzpolizei, ist die Freiwillige Feuerwehr, die Berufsfeuerwehr, die Strandabsuche, das Wasserschifffahrtsamt, die Bundesmarine und deren Hubschrauber ist im Einsatz.

Zweiter Passagier ebenfalls aus Hannover

Am Einsatzort sind die Spezialisten des Luftfahrtbundesamtes (LBA) und der Bundesstelle für Flugunfälle.

Der 44-Jährige soll beim Start in Hannover in Begleitung einer männlichen Person gewesen sein. Über diesen Mann gibt es derzeit keine weiteren Erkenntnisse.

Im Laufe des Tages wurden sowohl bei der Suche auf dem Wasser, als auch am Uferbereich diverse Wrackteile gefunden, die zur Zeit am Außenhafen Hooksiel zentral gesammelt werden und bei der Identifizierung des Flugzeuges helfen sollen.

Erst vor einer Woche war einen Pilotin aus Hannover bei Rhede abgestürzt. Mittlerweile schwebt sie nicht mehr in Lebensgefahr.

Von NP