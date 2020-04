Auf Hannovers Märkten wird Maske getragen

Hannover

Nicht nur in Geschäften und im Nahverkehr: Auch auf den Wochenmärkten der Stadt gilt seit Montag die landesweite Tragepflicht von Mund-Nase-Bedeckungen. Dies ist in Paragraf 9 der aktuellen Fassung der Niedersächsischen Verordnung zum Schutz vor Neuinfektionen mit dem Coronavirus geregelt. Während Kunden verpflichtet sind Masken zu tragen, gilt die Verordnung noch nicht für Verkäufer. Ein Blick auf den Lindener Markt am Dienstag zeigt: Einige Standbetreiber machen dennoch mit. Auch der Großteil der Marktbesucher hat die neue Verordnung bereits verinnerlicht.

„Ich finde die Pflicht gut. Meinetwegen hätte sie schon früher kommen können“, sagt Gudrun Paschkowski (62). Die Lindenerin hat auf dem Markt Blumen für den Garten gekauft, ist dabei in Begleitung ihrer Nachbarn Gerd Komma (66) und Barbara Toms (79). Die 79-Jährige befürwortet ebenfalls die Verordnung, eins stört sie aber: „Mir beschlägt ständig die Brille. Dadurch fasse ich mir häufiger ins Gesicht, als wenn ich keine Maske tragen würde.“

„Die Pflicht gilt auch auf den Märkten ?“

Silke Kalka (44) ist ohne Maske gekommen. „Ich habe es noch nicht ganz verinnerlicht und meine Maske schlichtweg vergessen.“ Dies solle jetzt aber nicht mehr vorkommen, sie befürworte die Entscheidung der Landesregierung. „Ich finde das sehr sonderbar“, sagt Verena Schindler (50). Auch wenn sie sich an die Verordnung hält, einen Mund-Nase-Schutz trägt: „Wenn jeder mitmacht, will ich nicht ausscheren. Aber ich finde es ambivalent.“

Hat Blumen gekauft: Verena Schindler (50) hat sich auf dem Lindener Wochenmarkt an die Maskenpflicht gehalten. Quelle: droese

Eine andere Marktbesucherin, die nicht namentlich erwähnt werden möchte, trägt ebenfalls keine Maske, ist überrascht, als sie darauf angesprochen wird. „Die Pflicht gilt auch auf den Märkten? Ich dachte, nur in Läden muss man welche tragen.“ Sie werde zukünftig eine dabei haben, sagt sie.

Wochenmarkt-Verkäufer tragen teilweise Masken

Dies ginge einigen so, hat Standbetreiber Reinhard Koch vom „Obsthof Busch“ aus Tostedt beobachtet: „Einige wissen das gar nicht.“ Er selbst trägt noch keine Maske, würde eine aufsetzen, wenn er besser Luft bekommen würde. „Es ist ein Unterschied, ob man eine halbe Stunde damit einkauft oder sechs Stunden damit arbeitet.“

Nachbarn: Gudrun Paschkowski (62), Gerd Komma (66) und Barbara Toms (79) finden die Maskenpflicht gut. Quelle: droese

Direkt gegenüber betreibt Florian Mäder (29) den Stand von „Obst und Gemüse Kräling“ aus Wettbergen. Er und seine Kollegin tragen Maske: „Es ist schon umständlich, aber wenn es hilft, mache ich es gerne.“ Nachteil: „Wir müssen deutlich lauter sprechen, damit uns die Kunden verstehen können. Da ist man am Ende des Tages auch mal heiser.“

