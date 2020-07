Hannover

Nach einem Unfall mit Fahrerflucht und einem Schwerverletzten am späten Mittwochabend auf der A 2 sucht die Autobahnpolizei Hannover nach Zeugen. Das 53-jährige Opfer war mit seinem Wagen von einem anderen Autofahrer geschnitten worden. Der Unfallverursacher setzte sich ab.

Der Unfall ereignete sich in Höhe der Raststätte Auetal (Kreis Schaumburg). Der 53-Jährige fuhr gegen 23.15 Uhr mit seinem Volvo C 70 auf dem mittleren Fahrstreifen in Richtung Berlin. In Höhe der Ausfahrt zur Raststätte wurde er von einem noch unbekannten Fahrzeug überholt. Als dieses wieder einscherte, berührten sich die Pkws.

Dadurch verlor der 53-Jährige die Kontrolle über seinen Wagen. Der Volvo schleuderte auf das Gelände der Raststätte und prallte dort gegen einen verbotswidrig in der Einfahrt abgestellten Sattelzug. Der Unfallverursacher fuhr weiter. Der Volvo-Fahrer kam mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus.

Ermittlungen auch gegen den Lkw-Fahrer

Den Schaden schätzt die Polizei auf 25.000 Euro. Während der Unfallaufnahme war die Zufahrt zur Raststätte zeitweilig gesperrt. Gegen den unbekannten Autofahrer wird wegen fahrlässiger Körperverletzung und Unfallflucht ermittelt. Doch auch der 64-jährige Fahrer des Sattelzugs hat eine Strafanzeige kassiert. Weil er den Lkw verbotswidrig geparkt hatte, wird auch gegen ihn wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt.

Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang oder das unbekannte Fahrzeug geben können, werden gebeten sich beim Einsatz- und Streifendienst Bundesautobahn unter der Telefonnummer 0511/109 89 30 zu melden.

Von Andreas Krasselt