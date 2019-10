Hannover

Die Polizei sucht Zeugen zu einem Verkehrsunfall, der sich bereits am frühen Sonntagmorgen auf der A2 ereignete. Zwei Menschen wurden dabei schwer verletzt.

Laut Polizei war der 62 Jahre alter Fahrer eines Audi A4 gegen 3.15 Uhr auf der A2 in Richtung Berlin unterwegs. In Höhe der Anschlussstelle Langenhagen kam der Mann aus bislang ungeklärter Ursache mit seinem Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn ab, prallte gegen die Leitplanke und schleuderte dann in den rechten Grünstreifen. Zudem überschlug sich der Wagen. Sowohl der 62-Jährige als auch seine gleichaltrige Beifahrerin erlitten schwere Verletzungen. Ein Rettungswagen brachte beide in eine Klinik.

Unfallursache unklar

An dem Wagen entstand wirtschaftlicher Totalschaden, laut Polizei circa 14.000 Euro. Er musste abgeschleppt werden. Der Verkehrsunfalldienst hat Ermittlungen zur Ursache aufgenommen. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0511/1091888 zu melden.

Von api