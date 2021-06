Hannover

In der Corona-Pandemie mussten Kinder und Jugendliche viel zurückstecken. Monatelange Schulschließungen, kein Sport und der Wegfall sozialer Kontakte. Angesichts zunehmend sinkender Inzidenzzahlen sei es an der Zeit, ihnen für diesen wichtigen Beitrag in der Pandemiebekämpfung etwas zurückgeben, sagte am Freitag Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD).

Mit einem 3,5 Millionen schweren Ferienprogramm, das die gesamten Sommerferien über gehen soll, will das Kultusministerium einen Ausgleich schaffen. Bei dem Programm „LernRäume“ werde es Bildungs-, Betreuungs-, und Bewegungsangebote geben. Vor allem soll es dabei um Spaß, Spiel und gemeinsame Aktivitäten gehen, betonte Tonne. Nicht das Aufholen von verpasstem Lernstoff in der Corona-Pandemie stehe in den Ferien im Vordergrund.

Tonne: „Unterstützen alles, was gut ist für die Kinder“

Geplant seien etwa Workshops rund um die Themen Natur, Tiere, Sport, Ernährung oder Kunst. Mitmachen wollen unter anderem Jugendherbergen, Schullandheime, Volkshochschulen sowie die Kirchen. Das Betreuungsangebot richtet sich den Angaben zufolge insbesondere an Schülerinnen und Schüler der ersten bis achten Klassen, aber auch Projekte für Neunt- und Zehntklässler können angeboten und gefördert werden. Das Kultusministerium will die geförderten Angebote auf seiner Internetseite bekannt gegeben. Und der Minister stellte klar: „Wir unterstützen alles, was gut ist für die Kinder und Jugendlichen. Sollten die Gelder nicht reichen, dann werden wir nachlegen.“

Land will außerschulische Angebote langfristig ausbauen

Bereits in den vergangenen Sommerferien hatte das Land ein solches Ferienprogramm angeboten. Insgesamt hätten bereits 20.000 Schülerinnen und Schüler an den „LernRäumen“ teilgenommen. Da nach Einschätzung des Ministers im kommenden Schuljahr nicht alle ausgefallenen Klassenfahrten und der Schwimmunterricht nachgeholt werden können, sei es wichtig, außerschulische Angebote auszubauen und zu stärken. Tonne: „All das, was mehr als ein Jahr lang nicht stattfinden konnte, kann Schule allein nicht kompensieren. Das ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, zu der wir gerne unseren Beitrag leisten.“

Von Britta Lüers