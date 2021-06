Astrazeneca für Jüngere auch in Impfzentren? Niedersachsen wartet noch ab

Hannover

Wird Astrazenenca in Impfzentren zum Ladenhüter? Am Wochenende hatte Hannovers Zentrum auf dem Messegelände Mühe, Hunderte übrig gebliebene Dosen an die Frau oder den Mann über 60 Jahre zu bringen. Gleichzeitig berichten die Arztpraxen, dass der Impfstoff bei jungen Menschen stark nachgefragt wird. Eine Entscheidung über eine Freigabe für unter 60-Jährige auch in den Impfzentren könnte in den kommenden Tagen fallen.

In Niedersachsen werden die Astrazeneca-Dosen derzeit vorrangig für die Zweitimpfungen eingesetzt, sagt Oliver Grimm, Sprecher des Sozialministeriums gegenüber der NP. Möglicherweise würden diese Termine spontan abgesagt, weil die Impfungen bereits an anderer Stelle erfolgt seien. Mit der Folge, dass Impfdosen übrig bleiben. An den Impfzentren in Niedersachsen wird das Präparat des britisch-schwedischen Herstellers weiterhin nur an Menschen verimpft, die älter als 60 sind. In Hausarztpraxen ist das anders: Dort wird das Vakzin nach einem Aufklärungsgespräch auch Jüngeren verabreicht. Eine Option, die auch in den Impfzentren denkbar wäre? „Das wird man sich in den kommenden Tagen sicherlich anschauen müssen“, macht der Sprecher des Sozialministeriums deutlich. Problematisch sei es allerdings, den Menschen unter 60, die auf der Warteliste stehen, einfach so einen Termin für eine Astrazeneca-Impfung zu geben, ohne dass eine Einwilligung vorliege.

Ältere wollen lieber auf mRNA-Impfstoffe warten

Aktuell sprechen jedenfalls mehrere Gründe dafür, unter 60-Jährigen, die mit Astrazeneca ausdrücklich einverstanden sind, dies auch in den Impfzenzentren zu ermöglichen. Wenn weiterhin große Mengen des Vakzins geliefert werden, gleichzeitig der Anteil der ungeimpften über 60-Jährigen immer kleiner wird, stellt sich die Frage, was die Zentren mit den Vorräten anfangen sollen. Auf der anderen Seite ist laut Kassenärztlicher Vereinigung (KVN) gerade bei den jüngeren Menschen das Interesse an Astrazeneca groß. „Der Stoff ist deshalb kein Ladenhüter, weil er bei den Jungen stark nachgefragt wird“, bestätigt Sprecher Detlef Haffke der NP. „Es ist eher die Gruppe der über 60-Jährigen, in der der Stoff nur sehr schwer an die Frau oder den Mann zu bringen ist. Dort heißt es oft, man wolle lieber noch warten bis Biontech oder Moderna verfügbar ist.“

Bei vielen 60-Jährigen sei es eher umgekehrt. Angesichts der möglicherweise langen Wartezeit auf einen der mRNA-Impfstoffe, ist Astrazeneca für sie eine zeitnahe Alternative. Haffke verschweigt in diesem Zusammenhang nicht, dass bei einigen auch der nahende Sommerurlaub eine Rolle spiele. Es gäbe sogar Impfwillige, die gleich doppelt abkürzen wollen, indem sie den empfohlenen Abstand von zwölf Wochen auf maximal vier Wochen verkürzen. Grundsätzlich raten Ärzte davon ab, da der Impfschutz so nachweislich reduziert wird. Das letzte Wort haben aber die Patienten.

Spätestens Anfang Juli wieder mehr Erstimpfungen

In Niedersachsen stehen derzeit 658.000 Menschen in den Impfzentren auf der Warteliste. Die Zahl ist auch deshalb so hoch, weil die rot-schwarze Landesregierung die Erstimpfungen zurückgestellt hatte, um die Dosen für die Zweitimpfungen einzusetzen. Dies soll sich spätestens bis Anfang Juli wieder ändern: „Dann werden wieder mehr Erst- und weniger Zweitimpfungen stattfinden“, erklärt Oliver Grimm. Wie viele Menschen aber geimpft werden können, ist noch unklar. Bisher hat der Bund dem Land noch keine Lieferankündigungen für den Juli vorgelegt.

Für die Planung sei das aber wichtig, machte der Sprecher des Sozialministeriums deutlich. Immerhin müssten die Termine vergeben werden. Derzeit steht nur fest, wie viel Impfstoff in den letzten beiden Juni-Wochen an die Impfzentren im Land ausgeliefert wird. In der kommenden Woche erhält das Land insgesamt 231.900 Dosen, davon 81.900 von Biontech, 86.400 von Asrazeneca und 63.600 von Moderna. In der Woche danach soll die Menge deutlich steigen, dann erhält das Land voraussichtlich 322.950 Dosen, davon 134.550 Dosen von Biontech, 120.000 Dosen von Astrazeneca, und 68.400 Dosen Moderna.

Von André Pichiri und Mandy Sarti