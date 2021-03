Astrazeneca-Stopp: Kommt Hannovers Impfkampagne jetzt ins Stottern?

Hannover

Wie geht es nach dem Impfstopp von Astrazeneca für unter 60-Jährige weiter? Für die Impfkampagne in der Region Hannover ändert sich – zumindest bis Ostern – vorerst nichts.

Regionssprecher Christoph Borschel sagte zur NP: „Die vereinbarten Impftermine in den nächsten Tagen im gemeinsamen Impfzentrum haben in jedem Fall Bestand, da die Impfungen vor Ort mit dem Vakzin von Biontech/Pfizer geplant sind. Es wird am Mittwoch und Donnerstag daher keine Ausfälle geben.“ An beiden Tagen sind zusammen 10.000 Impfungen geplant.

Neues aus dem NP-Newsroom Unsere Übersicht zu den wichtigsten Nachrichten aus Hannover täglich gegen 13 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Auch die mobilen Impfteams, die aktuell vor allem das Personal von Kitas und Grund- und Förderschulen impfen, würden vorerst ihre Arbeit fortsetzen, so Borschel: „Für Mittwoch und Donnerstag sind insgesamt 2300 Impfungen geplant. Statt Astrazeneca bekommen sie nun alternativ das Vakzin von Moderna.“ Während der Osterfeiertage sind die mobilen Teams jedoch nicht im Einsatz, im Impfzentrum auf dem Messegelände werde aber ohne Unterbrechung gearbeitet, so die Region.

Welche Folgen hat der Impfstopp für die Impfkampagne?

Wie sich der Stopp von Astrazeneca für Jüngere langfristig auf die Impfkampagne auswirken wird, ist bisher schwer abzuschätzen. Niedersachsens Gesundheitsministerin Daniela Behrens (SPD) machte deutlich, dass trotz Impfstopps sich auch weiterhin unter 60-Jährige auf eigenes Risiko mit Astrazeneca impfen lassen könnten nach vorheriger Abklärung mit einem Arzt.

Bekommen 40.000 im April Zweitimpfung mit Astrazeneca?

Die Ständige Impfkommission (Stiko) will bis Ende April eine Empfehlung zur Zweitimpfung von Menschen veröffentlichen, die bereits die erste Dosis Astrazeneca erhalten haben. In Niedersachsen sind davon allein im April knapp 40.000 Menschen betroffen. Das Land drängt hier auf eine baldige Entscheidung, so Gesundheitsministerin Daniela Behrens: „Die Stiko muss möglichst schnell eine Empfehlung für die zweite Impfung vorlegen. In Niedersachsen stehen eigentlich die ersten Zweitimpfungen ab dem 12. April 2021 an. Diese können wir um drei Wochen verschieben. Aber dann brauchen wir eine klare Empfehlung der Impfkommission, ob man die Zweitimpfung mit AstraZeneca oder einem anderen Impfstoff vollenden kann.“ Die Vize-Leiterin des Corona-Krisenstabes, Claudia Schröder, hatte dazu bereits am Dienstag erklärt: „Es ist nicht möglich, einen anderen Impfstoff zu verabreichen.“

Von Britta Lüers