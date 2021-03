Hannover

Wer in der Region um seine bereits vereinbarte Impfung mit Astrazeneca bangen musste, kann aufatmen. Nach der Empfehlung der Europäischen Arzneimittelbehörde (EMA) die Impfungen mit dem Vakzin fortzusetzen, werden alle ausstehenden Termine im Impfzentrum auf dem Messegelände planmäßig stattfinden. „Wer zwischenzeitlich eine Absage erhalten hat, kann diese als gegenstandslos betrachten und seinen ursprünglich ausgemachten Termin wahrnehmen“, teilte Sprecher Christoph Borschel mit. Bereits ausgefallene Impfungen sollen am kommenden Mittwoch nachgeholt werden.

Neustart für Astrazeneca: „Wir begrüßen diese Entscheidung, da wir nun wieder mit dem bereits vorhandenen und noch zugesagten Impfstoff kalkulieren können“, sagt Cordula Drautz, Finanzdezernentin der Region. „Schnell und effizient“ wolle man laut Hannovers Ordnungsdezernent nun die Impfkampagne weiter voranzutreiben. „Ich hoffe, dass die gründliche Prüfung auf Ebene der Europäischen Arzneimittelbehörde dazu beiträgt, das notwendige Vertrauen in den Impfstoff neu zu begründen“, betonnt er.

Die rund 8000 Impfdosen mit dem Astrazeneca-Wirkstoff, die derzeit im Impfzentrum lagern, sollen nun zügig verabreicht werden. Bereits ab Montag könnten auch wieder die mobilen Teams des Impfzentrums mit dem Vakzin durch die Region fahren. Drautz sprach von einem „Stresstest“, der gezeigt habe, „dass wir mit dem Impfzentrum flexibel reagieren können“. Tatsächlich mussten nach dem Stopp des Vakzins lediglich am vergangenen Dienstag Impfungen abgesagt werden. Laut Borschel waren davon nur die mobilen Teams betroffen, die vornehmlich Personal in Einrichtungen impfen sollten. An den übrigen Tagen konnte dank einer Sonderlieferung der Moderna-Stoff gespritzt werden.

Ausgefallene Impfungen werden ab Mittwoch nachgeholt

Anders als von der Landesregierung kommuniziert, müssen in der Region die von der Absage betroffenen Personen nicht bis nach Ostern auf einen neuen Termin warten. Laut Borschel erhalten sie ihre Impfung schon am kommenden Mittwoch. In ganz Niedersachsen fielen rund 11.000 Termine aus.

Am Freitag hatte zunächst das Land grünes Licht für den Neustart gegeben. „Wir haben die Kommunen angewiesen, ab sofort wieder mit den Impfungen mit Astrazeneca zu beginnen“, sagte Niedersachsens Gesundheitsministerin Daniela Behrens (SPD). Wer ab Freitag einen Termin erhalten habe, könne sich auf den Weg ins Impfzentrum machen. Bis dahin würden aber die Warnhinweise überarbeitet, um Impfwillige und Ärzte über das Risiko von Hirnvenenthrombosen insbesondere bei Frauen unter 55 Jahren umfassend aufzuklären.

Auch Wilfried Gehrke aus Wennigsen kann nun aufatmen. Sein Termin am kommenden Montag war unter der Woche kurzfristig gestrichen worden. Bei der Impfhotline bekam er am Freitagmorgen zunächst noch keine Aussage, ob und wie er nun an seine Dosis kommt. Umso größer war die Erleichterung, als die Region wenig später grünes Licht für alle ausstehenden Termine gab. „Eine gute Nachricht“, so der 72-Jährige.

Von André Pichiri