Hannover

Pro Woche ließen im Schnitt 22 KZ-Häftlinge ihr Leben. Allein im Dezember 1944 sollen es 125 gewesen sein. Unter grausamen Bedingungen arbeiteten diese in den ehemaligen Asphaltstollen in Ahlem, um die unterirdischen Gänge für Lagerung und Produktion von kriegswichtigen Gütern auszubauen. Wie die Stadt berichtete, wurden die Arbeiten für die Continental-Werke und die Maschinenfabrik Niedersachsen Hannover durchgeführt. Muss deshalb die Conti mitzahlen für die Kosten der Verfüllung der Stollen, die heute als Gefahr für die Wohnbebauung darüber gelten?

Die Maschinenfabrik Niedersachsen Hannover, im Krieg auf den Bau von Panzern spezialisiert, gibt es heute nicht mehr. Die Continental AG hat ihren Stammsitz allerdings immer noch in Hannover. Und das Land machte bei einer Bürgerversammlung in Ahlem deutlich, dass es sehr genau prüfen werde, ob auch die Conti für eine Beteiligung an den Kosten für die Verfüllung der Stollen herangezogen werden kann.

Kosten im mittleren zweistelligen Millionenbereich drohen

Die Eigentümer der Häuser sollen nicht dafür zahlen. Auf den Staat kommen dafür Ausgaben zu, die je nach Größe des Problems schnell im mittleren zweistelligen Millionenbereich liegen könnten. Das Land, die Region und die Stadt verhandeln über die Aufteilung der Kosten, deren Höhe noch nicht feststeht.

Was die Sache kompliziert macht: Die Verantwortlichen bei Stadt und Land sehen wenig Chancen, mögliche Nachfolgeunternehmen der für den Grubenbau verantwortlichen Firmen wie die Deutsche Asphalt AG ausfindig und für die Kosten haftbar zu machen.

Neues aus dem NP-Newsroom Unsere Übersicht zu den wichtigsten Nachrichten aus Hannover täglich gegen 13 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Produktionsrückstände der Conti im Wasser?

Den Continental-Werken gehörten die Stollen nicht. Nach Einschätzung des Landes könnte das Unternehmen aber für einen Ausbau im Zweiten Weltkrieg mit in die Verantwortung genommen werden – oder aber für Hinterlassenschaften der Produktion im Untergrund. Das sei eine „spannende Frage“, berichtete Stefanie Nöthel, Abteilungsleiterin für den Bereich Städtebau und Wohnen im Niedersächsischen Umwelt- und Bauministerium. Denn die Produktion in den Stollen könne Verunreinigungen des Wassers verursacht haben, das im Laufe der Zeit darin eingedrungen ist. Wenn die Gänge verfüllt werden sollen, muss dieses vorher abgepumpt werden.

Man werde „den Versuch, nicht auslassen wollen“, die Conti an den Kosten zu beteiligen, kündigte Nöthel an. Sie brachte auch die Möglichkeit einer „freiwilligen Kostenbeteiligung“ des Unternehmens ins Spiel, zum Beispiel über einen Fonds. Diese sei „schneller zu organisieren als das auf dem gerichtlichen Wege zu klären“.

Conti: Haben gar nicht in den Stollen produziert

Doch hat die Conti überhaupt in den Stollen produziert? Das Unternehmen selbst bestreitet das. „Continental plante die mittlerweile mit Wasser vollgelaufenen Anlagen am Ende des Zweiten Weltkriegs für die Untertageproduktion zu nutzen“, berichtet Sprecher Vincent Charles. Dafür hätten 1943 Erschließungsarbeiten „in einem der Stollen begonnen“. Ein weiterer Stollen sei später durch die Maschinenfabrik Niedersachsen Hannover ausgebaut worden. Die Arbeiten der Continental-Werke seien jedoch über Vorarbeiten nicht hinausgekommen, „sodass bis Kriegsende nicht in den Stollen produziert wurde“, erklärt Charles.

Zu einer möglichen Beteiligung des Unternehmens an den Kosten für die Verfüllung der Asphaltstollen in Ahlem wollte sich dieses nicht äußern.

Von Christian Bohnenkamp