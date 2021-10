Asphaltstollen Ahlem: Hat die Stadt Hannover zu lange weggesehen?

Hannover

Warum erst jetzt – und wieso plötzlich diese Dringlichkeit, obwohl das Problem schon seit Jahrzehnten bekannt sein müsste? Das waren zentrale Fragen, die die Politik am Mittwoch in einer Sondersitzung beschäftigten, zu der die Stadt Hannover wegen der einsturzgefährdeten Asphaltstollen in Ahlem eingeladen hatte.

Bereits am Montag, als die Stadt die Öffentlichkeit über die Probleme mit den Stollen im Untergrund informiert hatte, haben Anwohner der betroffenen Straßen davon berichtet, dass sich in der Vergangenheit Risse im Mauerwerk gebildet hatten und Fliesen von den Wänden gefallen waren. Die Unsicherheit ist groß – auch bei der Politik.

„Hier wird etwas verschleppt oder vertuscht“

„Warum hat es solange gedauert? Warum ist nicht schon vor zehn Jahren etwas passiert“, wollte FDP-Fraktionschef Wilfried Engelke wissen. „Das fragen wir uns auch“, entgegnete Stadtbaurat Thomas Vielhaber (SPD). Das durfte man als Kritik an seinem Vorgänger Uwe Bodemann verstehen, unter dessen Regie sogar noch vor wenigen Jahren der Bau eines Mehrfamilienhauses im Bereich der Stollen genehmigt worden war. Das kritisierte die ehemalige Vorsitzende der CDU-Fraktion im Bezirksrat, Sabine Dudda, scharf. Auf Nachfragen dazu habe die Stadt damals nur ausweichend geantwortet. „Ich habe das Gefühl: Hier wird etwas verschleppt oder vertuscht“, vermutete sie.

„Man wird sich irgendwann die Frage stellen müssen: Ist das in der Vergangenheit richtig gelaufen?“, räumte Simon Biederbeck ein, der Leiter der städtischen Bauaufsicht. Nun allerdings müsse das Augenmerk darauf liegen, Maßnahmen zur Sicherung zu ergreifen.

Noch mehr Grundstücke in Ahlem könnten betroffen sein

Auch für SPD-Fraktionschef Lars Kelich ist die mit den Stollen verbundene Gefahr „ein sehr ernstes Thema“. Er wollte wissen, ob in Zukunft der bisher bekannte Gefahrenradius noch ausgedehnt werden müsse. Betroffen sind laut Stadt rund 100 Grundstücke. Es geht um Flächen von insgesamt 20.000 Quadratmetern, die sich nördlich und südlich der Heisterbergallee erstrecken sowie östlich der Sportplätze des SV Ahlems.

Laut Bauaufsichtsleiter Biederbeck ist das „nicht auszuschließen“. Fraglich sei vor allem, ob und in welchem Umfang die Schächte gegen Kriegsende ausgeweitet worden seien. „Es kann sein, dass noch ein paar Grundstücke mehr betroffen sind“, erklärte er. Biederbeck geht aber nicht davon aus, „dass die Stollen bis Limmer reichen“.

Wegen KZ-Arbeit: Conti soll für Sanierungskosten zahlen

Asphalt war in Ahlem ab der zweiten Hälfte des 19. Jahrhundert abgebaut worden. 1925 waren die Eingänge der Stollen jedoch verfüllt worden, nicht jedoch die dahinter gelegenen Gänge. Gegen Ende des Zweiten Weltkrieges wurden diese erneut geöffnet, weil KZ-Häftlinge darin Produktions- und Lagerstätten für kriegswichtige Güter einrichten sollten.

Linken-Fraktionschef Dirk Machentanz nahm dieses dunkle Kapitel in der Geschichte zum Anlass, auch die Continental AG in die Verantwortung zu nehmen, für die die Häftlinge in den Stollen schuften mussten. Das Unternehmen hatte die Anlagen nach Auskunft der Stadt nur gepachtet. Für Machentanz darf das jedoch nicht als Ausrede herhalten. „Die Conti darf nicht ohne finanziellen Beitrag davonkommen“, forderte er.

Wie alarmiert die Verantwortlichen wegen der einsturzgefährdeten Stollen sind, zeigt auch die Tatsache, dass am Dienstag Gespräche mit der Üstra geführt wurden – wegen der Schwingungen, die die Bahnen auf der Heisterbergallee verursachen. „Die Üstra wird Maßnahmen ergreifen, um die Schwingungen zu reduzieren“, kündigte Thomas Reinhard Finkeldey vom Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie (LBEG) an. Der Experte plädierte dafür, die Stollen möglichst bald zu verfüllen. Zwar sei bisher nichts passiert. „Aber man sollte das Glück nicht herausfordern“, betonte er.

Von Christian Bohnenkamp