Asim Abdullah kam aus Pakistan: „Ohne meinen Chef hätte ich das niemals geschafft“

Hannover

Drei Worte waren es, die den Sommer 2015 prägten: „Wir schaffen das!“ Als Bundeskanzlerin Angela Merkel ( CDU) diese Wörter bei einer Pressekonferenz am 31. August 2015 sagte, hatte Asim Abdullah (25) eines bereits geschafft. Acht Tage zuvor war er endlich angekommen am Ziel seiner langen Reise: Deutschland. Mehr als ein Jahr vorher war er aufgebrochen in seiner fernen Heimat Pakistan, auf der Suche nach einem besseren Leben.

„Als ich in Deutschland ankam, war mein einziger Plan, zunächst einfach nur am Leben zu bleiben“, erzählt der 25-Jährige. Würde man nicht wissen, dass Asim Abdullah in seiner Heimat mit dem Tod bedroht worden war und sein Vater von politischen Kräften ermordet wurde, man würde einen Satz wie diesen vermutlich nur milde belächeln. Doch Abdullah hat erlebt, wie hart der Kampf sein kann, am Leben zu bleiben. Irgendwann, Monate nach seiner Ankunft, reifte schließlich der Entschluss in ihm, eine Ausbildung zu machen. „In Pakistan habe ich studiert, es war für mich selbstverständlich, dass ich auch in meiner neuen Heimat arbeiten will“, erzählt er.

Besuch im Döner-Laden verändert sein Leben

Doch ohne Deutschkenntnisse und der permanenten Sorge vor Abschiebung blieb eine Ausbildung für ihn lange nur ein Traum. Ein Besuch im Döner-Laden veränderte vor etwas mehr als drei Jahren dann den Lauf seines Lebens. „Dort lernte ich durch Zufall den Neffen meines heutigen Chefs kennen“, berichtet er. Es folgten ein Praktikum in der Seelzer Tischlerei von Jörg Wolter-Sube. Der Tischlermeister war schnell gebannt von der Geschichte des jungen Pakistani und entschlossen, ihm eine Chance zu geben.

Sein Chef Jörg-Wolter Sube hat sich von Beginn an für ihn eingesetzt. Die gegenseitige Wertschätzung ist enorm. Quelle: Drdöse

„Ich habe schon einige junge Menschen in meinem Betrieb erlebt. Oft war ich entsetzt über die Arbeitsmoral. Bei Asim war das von Anfang an anders: Er will arbeiten, ist pünktlich, fleißig und bemüht, dazuzulernen“, lobt der Chef. Täglich spüre er den Fachkräftemangel, immer weniger junge Menschen wollen heute noch ein Handwerk erlernen, „da kann man einen Menschen mit Potenzial doch nicht gehen lassen“.

Trotz Ausbildungsvertrag sollte er gehen

Die Ausländerbehörde der Region Hannover sah das lange anders. Als Asim Abdullah im Juli 2019 seinen Ausbildungsvertrag unterschrieben hatte, erhielt er nur wenige Tage später die Nachricht, dass er Deutschland verlassen soll. Bereits zuvor war sein Antrag auf Erteilung einer Anspruchsduldung abgelehnt worden und ihm ein Beschäftigungsverbot erteilt worden. Trotzdem ging Asim jeden Tag pünktlich in den Betrieb, schaute den anderen Mitarbeitern über die Schulter, ohne jedoch Holz oder Maschinen berühren zu dürfen. Damit hielt er sich genau an die Auflage der Ausländerbehörde.

Jörg Wolter-Sube stand seinem Schützling in dieser Zeit nicht nur bei, er kämpfte hartnäckig für ihn – „gegen die Ungerechtigkeit und Willkür“. Schrieb Briefe und Mails an Bundes- und Landtagsabgeordnete, wandte sich an den Flüchtlingsrat, schaltete Anwälte und Experten ein. Mitte Oktober 2019 und damit zweieinhalb Monate nach Beginn seiner Ausbildung lenkte die Ausländerbehörde endlich ein und erteilte Asim Abdullah die ersehnte Duldung. Mindestens fünf Jahre darf er bleiben.

Ein Leben in Freiheit – nach 7200 Kilometern Als Asim Abdullah (25) am 23. August 2015 endlich in Deutschland ankam, lagen zwischen dem Sohn eines pakistanischen Fabrikbesitzers und seiner fernen Heimat mehr als 7200 Kilometer. Mehr als sechs Länder hatte er durchquert, um hierherzukommen: „endlich in Freiheit“. Es waren gefährliche Monate, doch die Flucht aus Pakistan sei für ihn alternativlos gewesen, so der 25-Jährige: „In Pakistan schwebte ich ständig in Lebensgefahr, korrupte Menschen, die vor 15 Jahren bereits meinen Vater ermordet haben, hatten es auch auf mich abgesehen.“ Nach der Ermordung seines Vaters habe die Familie alles verloren: Geld, eine Perspektive und letztendlich auch ihre Würde. Asim: „Ich konnte dort nicht weiterleben, obwohl ich dort studiert habe.“ Von Pakistan floh der junge Mann zunächst ins Nachbarland Iran, von dort weiter in die Türkei. „Dort blieb ich ein Jahr, doch ich hatte Deutschland als klares Ziel vor Augen“, erzählt er. Warum gerade Deutschland? „Weil hier jeder Mensch eine Chance bekommt und weil man hier niemals so tief fallen kann, wie ich es in Pakistan erleben musste.“ Griechenland, Mazedonien, Serbien, Ungarn, Österreich – und schließlich Deutschland. Sein erste neue Heimat wurde ein Flüchtlingsheim in Derneburg-Salzgitter. „Sechs Monate blieb ich dort, dann ging es weiter in ein Flüchtlingsheim in Laatzen.“ Seit wenigen Monaten hat Asim Abdullah seine erste eigene Wohnung in Hannover.

Gute Noten in der Berufsschule

Das erste Ausbildungsjahr ist inzwischen vorbei. „Sehr gut“ mache sich Asim im Betrieb, sagt der Chef. Auch die Noten in der Berufsschule zeigen das. Damit es mit der Sprache noch besser wird, hat Jörg Wolter-Sube zwei alte Deutschlehrer engagiert. „Ein- bis zweimal in der Woche treffen wir uns und machen Deutschunterricht“, sagt der 25-Jährige. Immer größer werde sein Wortschatz.

Asim Abdullah vor der Flüchtlingsunterkunft in Laatzen. Quelle: privat

Eigentlich könnte alles gut sein, wären da nicht die Behörden. „Immer wieder legen sie Asim Steine in den Weg“, sagt Wolter-Sube. Weil der Geflüchtete selber keine eigene Wohnung fand – alle Vermieter hatten ihn abblitzen lassen. Gleich mehrfach habe er den Satz „Wir wollen nur deutsche Mieter, aber niemanden mit schwarzen Haaren“ gehört. Wieder war es Jörg Wolter-Sube, der half. Im Frühjahr fand er für seinen Azubi eine erste eigene kleine Wohnung. „Ich wollte Asim unbedingt rechtzeitig vor der Corona-Krise aus dem Flüchtlingsheim holen. Dort wäre dort die Ansteckungsgefahr für ihn und damit auch für uns alle im Betrieb zu groß gewesen“, so der Ausbilder: „Doch statt an einem Strang zu ziehen, machte die Behörde aus dem Umzug wieder einen großen bürokratischen Akt.“

Asim genießt sein neues Glück

Inzwischen ist wieder Ruhe eingekehrt. Wieder ein Hindernis erfolgreich überwunden. Und Asim genießt sein neues Glück. „Es ist ein tolles Gefühl, endlich eine eigene Wohnung zu haben. Es ist ruhig, ich kann selbstbestimmt leben, kochen, wann ich möchte und vor allem auch in Ruhe lernen.“ Ja, er habe es schon ein ganzes Stück weit hier in Deutschland geschafft, sagt der 25-Jährige und senkt seinen Blick bescheiden nach unten: „Doch ohne meinen Chef hätte ich das niemals geschafft. Er ist der Mensch, der mir seit meiner Ankunft in Deutschland am meisten geholfen hat. Ohne ihn wäre ich längst abgeschoben worden. Das werde ich ihm nie vergessen.“ Einen Moment ist Asim still. Dann fügt er hinzu: „Ich bin gut zu anderen Menschen. Ich glaube zum Dank dafür habe ich meinen Chef gefunden, damit er mir hier auf meinem Weg hilft.“

Von Britta Lüers