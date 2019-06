Hannover

Die Sanierung lief bereits. 2019 sollte die Gastronomie im Künstlerhaus an der Sophienstraße wieder eröffnen. Daraus wird nichts. Weil noch mehr Asbest in den Räumen ist als gedacht, musste die Stadt die Arbeiten kurzfristig stoppen. Nötig seien jetzt „gründliche Untersuchungen der historischen Bausubstanz“, berichtete Dezernentin Konstanze Beckedorf am Freitag im Wirtschaftsausschuss des Rates.

Bereits 2018 hatte die Stadt Asbestfasern in der Luft festgestellt. Nun stellte sich jedoch heraus, dass das Problem wohl größer ist als erwartet. Laut Beckedorf sind offenbar auch die Haustechnik und das Tragwerk belastet – im Keller des Künstlerhauses.

Neuer Gastronomie-Pächter braucht Geduld

Ingenieure sollen die Bausubstanz jetzt genau unter die Lupe nehmen. „Für das vierte Quartal 2019 rechnen wir mit Ergebnissen“, berichtete Beckedorf. Heißt: So lange werden auch die Arbeiten nicht fortgeführt werden. Die Wiedereröffnung in diesem Jahr rückt damit in weite Ferne.

Als Pächter für die Gastronomie hatte die Verwaltung Reiner Pröhl, Inhaber der Firma Food Line gewonnen, der auch die Gastronomie eines Möbelhauses betreibt. Mit ihm habe man gesprochen. „Er bleibt bei der Stange“, versicherte Beckedorf. Andere Nutzer im Künstlerhaus seien von dem Asbestfund im Keller nicht betroffen, weitere Räume müssen nicht gesperrt werden.

Geschlossen ist der Gastronomiebereich, das frühere „Maestro“, schon seit 2012. Früher bot es im Innenbereich rund 150 Gästen Platz, weiteren 200 im Außenbereich im Theaterhof. Bisher war die Stadt von Kosten für die Sanierung von rund einer Million Euro ausgegangen. Ob das reichen wird, ist nun aber fraglich.

Von Christian Bohnenkamp