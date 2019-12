Hass auf Juden: Arzt aus Hannover will weitermachen

Hannover

Wer in die Praxis von Klaus Eikemeier in Bothfeld hineinkommt, den empfangen zunächst zwei Statuen: Eine Büste von Nofretete und ein Abbild von Siddartha, dem historischen Buddha. Doch der Allgemeinmediziner soll nicht allen Religionen und Kulturen freundlich gegenüberstehen. Ihm wird vorgeworfen im Internet und über ein von ihm verfasstes Buch antisemitische Inhalte verbreitet zu haben.

Michael Fürst, Präsident des Landesverbandes der jüdischen Gemeinden, hatte in der vergangenen Woche Anzeige gegen den Arzt erstattet. Für ihn ist der 71-Jährige kein normaler Antisemit, sondern am „äußersten rechten Rand anzusiedeln“. Eikemeiers 350 Seiten langes Buch „Die neue Philosophie im 3. Jahrtausend“ bezeichnet auch Oberstaatsanwalt Thomas Klinge als „harten Tobak“.

Auf seiner Webseite verbreitet Klaus Eikemeier antisemitische Botschaften. Quelle: Screenshot

Seine 2017 verfasste Textsammlung preist er auch auf der Homepage an. Dort bezeichne er Juden als „schmarotzende jüdische und zionistische Ratten“. Politiker auf allen Gebieten seien „jüdische Arschkriecher“.

Merkel-Montage mit Judenstern

Auf seiner Website „Der Reformator“ hatte er eine Galerie mit verfremdeten Zeitungsartikeln und Karikaturen veröffentlicht. Bundeskanzlerin Angela Merkel war dort etwa ein Judenstern angeheftet. Zum Holocaust, der Millionen Juden den Tod gebracht hat, schreibt Eikemeier, dass dieser erst durch die „jüdischen, religiösen Wahnvorstellungen möglich“ wurde.

Die Bilder hat Eikemeier inzwischen von seiner Homepage entfernt. Nicht aus Reue, wie er in einem Beitrag erklärt, sondern aus „urheberrechtlichen Gründen“. Nun werde er den „Bleistift spitzen“ und anfangen selbst zu zeichnen.

Angela Eikemeier distanziert sich von ihrem Ex-Mann

Wenige Meter entfernt ist Angela Eikemeier zunehmend genervt von den Aktivitäten ihres Ex-Mannes. In ihrer Praxis muss die Medizinerin ihren Patienten erklären, dass sich nichts mehr mit Klaus Eikemeier zu tun hat. Bis Ende 2015 hatten die beiden eine Gemeinschaftspraxis, dann aber riss ihr Geduldsfaden und sie machte sich selbstständig.

Dieses Schreiben hängt in der Praxis von Angela Eikemeier. Quelle: Priesemann

In einem Schreiben, das überall in ihrer Praxis ausliegt, distanziert sie sich „aufs Schärfste“ von ihrem Ex-Mann und dessen „antisemitistischen, langjährigen, unaufhörlichen, mutiplen Maschenschaften“. Sie behandle jeden kranken Menschen, egal welcher Herkunft. „Ich bin durch und durch Ärztin, das ist mein Credo“, sagt sie. In ihrer Praxis seien viele Patienten unterschiedlicher Herkünfte und Religionen. „Wir arbeiten sehr gut mit den Menschen zusammen. Das soll auch so bleiben“, macht sie deutlich.

Klaus Eikemeier hat aus seinen Einstellungen zuletzt keinen Hehl gemacht und extremistischen Parteien angehört haben. So soll er sowohl Mitglied der Deutschen Kommunistischen Partei ( DKP) und als auch der rechtsextremen NPD gewesen sein, für die er nach Angaben des journalistischen Projekts „Recherche Nord“ auch als Delegierter auf Parteitage fuhr. Bilder zeigen ihn bei einem NPD-Aufmarsch in Bad Nenndorf. Auch auf der AfD-Demo im August lief er mit. Dort war er zuletzt Mitglied und im Vorstand des Kreisverbands Hannover-Land-Ost tätig.

AfD will Eikemeiers Austritt

Seinen Posten hat Eikemeier inzwischen niedergelegt. Darüber hinaus fordert ihn die AfD auf, bis zum vergangenen Montag 15 Uhr seinen Austritt einzureichen. „Mitglieder mit deartigem Gedankengut haben keinen Platz in unserem Kreisverband und unserer Partei“, heißt es in einer Mitteilung. Ob Eikemeier bereits ausgetreten ist, konnte die Landesgeschäftsstelle der AfD am Freitag nicht sagen. Der AfD-Kreisverband und Landesverband streben ein Anschlussverfahren an, sollte Eikemeier nicht austreten.

Die antisemitischen Äußerungen haben bei einigen Patienten für Erstaunen gesorgt. „Ich bin zutiefst geschockt“, schreibt eine Frau bei Facebook: „Ich werde dort ab jetzt nicht mehr hingehen“.

Eine andere Patientin, die am Freitag aus der Praxis Eikemeiers kommt, stören dessen Aussagen nicht. „Er ist ein super Arzt. Seine Aussagen treffen auf mich nicht zu. Wir leben in einer Demokratie.“

Verliert Eikemeier die Zulassung?

Im Internet hat Eikemeier unter anderem beim Portal „Jameda“ fast durchweg gute Noten erhalten. In den Einträgen heißt es, dass sich Eikemeier Zeit nehme und oft auch alternative, natürliche Behandlungsmethoden vorziehe. „In meiner Auffassung ist er der beste Arzt deutschlandweit“, schreibt ein Mann. In einer anderen Bewertung unter der Überschrift „Arzt mit Emphatie“ steht: „Hier (gemeint ist die Praxis von Eikemeier) war das sehr anders und angenehm menschlich.“

In der Vergangenheit war Eikemeier nicht durch extrem rechte Äußerungen aufgefallen, sondern durch umweltpolitische Innovationen. Schon 1994 berichtet das Ärzteblatt, dass Eikemeier mit einem Elektroauto mit einer Reichweite von 70 Kilometern zu Hausbesuchen gefahren ist. Zudem war Eikemeier 1991 einer der ersten Menschen in Hannover, der das Dach seines Privathauses mit Solaranlagen bedeckte.

Das Ärzteblatt berichtet 1994 über das Elektroauto von Klaus Eikemeier. Quelle: Ärzteblatt

Fürst erwartet nun, dass der Niedersächsische Zweckverband zur Approbationserteilung (NiZzA) Eikemeier wegen dessen antisemitischer Hetze die Zulassung als Arzt entzieht. Der gesellschaftliche Gegenwind scheint Eikemeier zusätzlich zu bestärken. Darauf deutet der aktuellste Beitrag auf seiner Homepage hin. Dort fordert er von seinen Mitstreitern „ein wenig Geduld“, die selbst gezeichneten Karikaturen würden kommen.

Von Sascha Priesemann