Artenreiches Hannover: „Asselquasselwildniswalk“ auf dem Lindener Berg eröffnet

„Hallo, Sie sind ganz richtig!“, sagt die Stimme durch Bienengesumm und entferntes Verkehrsrauschen. „Hier ist das grüne Tor zur Stadt-Wildnis“. Dieses Tor hat sich jetzt auf dem Lindener Berg „aufgetan“ und kann ab sofort per Handy, QR-Code (und mit oder ohne Kopfhörer) geöffnet werden. Dort, zwischen Büschen und Sträuchern, hat die Stadt, gefördert vom Bundesamt für Naturschutz, den neuen Hörspaziergang „Asselquasselwildniswalk“ installiert. „Städte wagen Wildnis“, heißt die Idee dahinter. Es geht um Artenschutz – mitten in der Stadt.

Auf dem „Gipfel“ des Lindener Berges bietet der neue Hörspaziergang per Audioguide Infos zur wilden Fauna und Flora. Erzählt werden diese kind- wie erwachsenengerecht von der „Wildnisassel“, dem Maskottchen der Aktion – sowie von Johann Hinrich Egestorff, geschäftstüchtiger Begründer der Industrialisierung Lindens. Beide begleiten als fiktives und ungewöhnliches Paar den Spaziergänger über sechs Stationen in einer Art Hörspiel durch die Wildnis des Lindener Bergs. Etwa 45 Minuten dauert der Hörspaziergang. Dabei zeigt sich schnell, dass diese Wildnis ein „echtes Stadtkind“ ist, in der sich trotzdem (oder gerade deshalb) Frösche und Fledermäuse wohlfühlen.

Wildnis mitten in der Stadt: Der neue "Asselquasselwildniswalk" auf dem Lindener Berg. Quelle: Christian Behrens

Vom „Mauerpfeffer“ bis zur „Ödlandschrecke“

Startpunkt des „Asselquasselwildniswalk“ ist eine hölzernen Wildnisstele. Der entsprechende QR-Code ist auf einem Informationsschild darauf angebracht, kann aber auch unter www.hannover.de/staedte-wagen-wildnis heruntergeladen werden. Von dort aus lernt der Besucher nicht nur den Wert und den Artenreichtum dieser sich größtenteils selbst überlassenen Natur kennen, sondern erfährt auch Interessantes über die Geschichte des Bergs. Als bedeutende historische Person prägte vor allem Egestorff sein Erscheinungsbild. Der Abbau von Kalkstein resultierte in einer Zerklüftung des Lindener Bergs. Die spätere Aufschüttung des Steinbruchs führte dazu, dass der Boden bis heute steinig und karg sowie zum Teil durch Altlasten beeinträchtigt ist.

Vor 200 Jahren noch grau und vegetationslos haben sich dort inzwischen der „milde Mauerpfeffer“ und die „blauflügelige Ödlandschrecke“ niedergelassen. Einzelne Bestände der invasiven „kanadischen Goldrute“ werden noch dezimiert, um hier einer artenreichen Pflanzenvielfalt die Chance zur dauerhaften Ansiedlung zu geben.

Präsentieren den neuen "Asselquasselwildniswalk" auf dem Lindener Berg: Beate Jessel (li), Ulrich Prote und Stefanie Krebs. Quelle: Christian Behrens

Projekt kostete insgesamt 1,4 Millionen Euro

Artenvielfalt – das ist auch die Seele des Projekts „Städte wagen Wildnis“. Die Landeshauptstadt Hannover startete es gemeinsam mit den Städten Dessau-Roßlau und Frankfurt am Main 2016. Ziel ist es, die innerstädtische Artenvielfalt zu erhöhen, der Stadtbevölkerung ein Naturerleben vor der Haustür zu ermöglichen und die Vielfalt urbaner Freiräume zu steigern. Auf den zehn ausgewählten Projektflächen in Hannovers Stadtgebiet wird mehr Wildnis zugelassen, zählt Ulrich Prote, Fachbereichsleiter Umwelt und Stadtgrün, auf: So wurden an der Fösse in Badenstedt durch die extensive Beweidung verbesserte Lebensbedingungen für Vögel geschaffen. Auf der Brache „Am Struthofs Kamp“ in Stöcken profitieren die Heuschrecken von den trockenen Standortbedingungen auf dem sandigen Boden. 384.000 Euro hat die Stadt dafür aufgebracht. Den Rest der Projektkosten von rund 1,4 Millionen Euro wurde vom Bundesamt für Naturschutz (BfN) aufgestockt.

Dessen Präsidentin Beate Jessel besuchte im Rahmen ihrer Sommerreise nun die geförderten Orte und zeigte sich von dem Hörspaziergang und dem leuchtend orangenen Maskottchen, der „Wildnisassel“, sehr angetan. Vor Hannover stand ein Besuch im Süden der Region auf dem Programm. Zwischen Lüdersen und Pattensen nehmen Landwirte teil am Projekt „FINKA – Förderung von Insekten im Ackerbau durch den Verzicht auf chemisch-synthetische Insektizide und Herbizide“. Ziel ist es, insektenfreundliche Lösungen zu entwickeln, die sich auch im konventionellen Landbau einfach und betriebswirtschaftlich sinnvoll umsetzen lassen. Ein enorm wichtiges Thema, unterstrich die BfN-Chefin. „Der Insektenrückgang ist für uns Menschen eine Gefahr.“

Von Simon Polreich