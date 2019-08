Hannover

Dieses Mal hat sie es nicht überlebt: Eine schöne alte Kopfweide an der K222 (Höhe Arnumer Landwehr) brannte am Donnerstagmorgen so heftig, dass die Ortsfeuerwehren Wilkenburg und Hemmingen-Westerfeld mit drei Fahrzeugen und 16 Einsatzkräften anrücken mussten.

In voller Ausdehnung – man kann auch sagen: lichterloh – brannte die Weide, das Feuer drohte schon auf nahe stehende andere Bäume und auch die Holzbrücke zwischen Harkenbleck und Wilkenburg überzugreifen. Durch einen „schnellen Löschangriff“, so die Feuerwehr, konnte der Brand gelöscht werden. Mit Einreißhaken und der Kettensäge wurde den Glutnestern sowie dem ganzen Baum schließlich nach 90 Minuten Einsatz der Garaus gemacht.

Dieser Baum brannte übrigens bereits im Oktober 2011 – allerdings nicht so ausgedehnt.

Von Petra Rückerl