Armin N.: Seine zweifelhafte Karriere ist für Kriminologen keine Seltenheit

Armin N. war ein beliebter Mensch. Das wurde nicht nur am Donnerstag bei der von rund 1000 Trauergästen begleiteten Beerdigung deutlich. Davon zeugten im Vorfeld bereits die vielen Kerzen am Tatort, Beileidsbekundungen und Mitteilungen in sozialen Netzwerken. Dass der 30-Jährige, der beruflich offiziell als Gesellschafter einer Baufirma auftrat, auch in Machenschaften der organisierten Kriminalität verwickelt gewesen sein soll, stand seiner Beliebtheit offenbar nicht im Weg. Eine zweifelhafte Karriere, die jedoch keine Seltenheit ist, wie Kriminologen im Gespräch mit der NP erklären.

Offensichtlich führte Armin N. ein Doppelleben. Auf der einen Seite der Mann, der sich laut Aussagen von Freunden stärker als das Gesetz fühlte, dem niemand etwas anhaben konnte und der schon als jugendlicher Intensivtäter die Behörden beschäftigte. Auf der anderen Seite der Armin N., den Trauernde ein „großes Herz“ bescheinigen und über den etwa Reality-Star Yeliz Koc auf Instagram schrieb: „Es gibt Freunde, es gibt Familie und es gibt Freunde, die zu Familie werden! Wir werden dich jeden Tag vermissen.“

„Gibt nicht nur Gut und Böse“

Für Thomas Feltes, Leiter des Lehrstuhls „Kriminologie, Kriminalistik und Polizeiwissenschaft“ an der juristischen Fakultät der Ruhr-Universität Bochum ist der 30-Jährige ein Beispiel dafür, „dass es nicht nur Gut oder Böse gibt, sondern dass die Grenzbereiche fließend sind und hinter dem seriösen Geschäftsmann, der öffentliche wie private Anerkennung bekommt, ein Straftäter stecken kann.“

Der gutaussehende, durchtrainierte Mann hat gern gezeigt, was er hat. Auf Facebook-Fotos posiert N. vor Luxusautos. Haben Geld und Erfolg ihm zu seiner Popularität mit vielen Freunden verholfen? „Geld und teurer Lebensstil sind immer attraktiv, ungeachtet des Kulturkreises“, sagt Feltes.

„Geld wird zum Maßstab von Erfolg“

Bei Menschen, die aus dem Kosovo oder Albanien geflüchtet sind, komme jedoch noch etwas anderes hinzu: „Wie bei allen Flüchtlingen waren sie oder ihre Eltern nach ihrer Flucht auf die Hilfe und Unterstützung anderer Albaner angewiesen – ebenso wie andere Geflüchtete schon aus sprachlichen Gründen auf Hilfe aus ihrer Community angewiesen waren und sind“, so der Kriminologe. „Wir leben nun einmal in einem am Geld orientierten System, und wir sollten uns daher nicht wundern, dass Menschen, die aus einfachen und armen Verhältnissen nach Deutschland kommen oder gekommen sind, Geld auch zum Maßstab von Erfolg machen – gleich, ob bei ihnen selbst oder bei anderen.“

Für extrovertierten Lebensstil bewundert

Kriminologe Christian Pfeiffer kennt Armin N. noch aus seiner Zeit als Niedersachsens Justizminister, als die Unbelehrbarkeit des damals jugendlichen Intensivtäters aus Linden-Süd sogar das Landeskabinett beschäftigte. Er sieht in dem getöteten einen „extrovertierten Macho, der unter dem Druck stand, beachtet und bewundert zu werden. Anerkennung ist für diese Leute eine Art Lebenselexier.“ Sich mit Freunden zu umgeben, spendabel zu sein, den strahlenden Lebemann zu spielen – „das schafft soziale Netzwerke, für die er sicherlich bewundert wurde und an denen viele Menschen teilhaben wollten“, ist Pfeiffer überzeugt.

Daher sei es im kriminellen Milieu nicht ungewöhnlich, dass ein extrovertierter Lebenstil, „vielen vermeintlichen Freunden den Blick darauf versperrt, wie diese Menschen ihr Geld tatsächlich verdienen“. N.s Profilfoto auf Facebook zeigt einen Löwen. „Das passt“, sagt Pfeiffer. „Der Löwe als König, der von anderen bewundert, aber auch gefürchtet wird. So hat er sich offenbar selbst gesehen. Und das ist ihm nun zum Verhängnis geworden.“

Von André Pichiri