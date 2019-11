Architekten wollen klimafreundlicher bauen

Hannover

Die Sache mit dem Klimaschutz beschäftigt auch die Architektenschaft. Deren Kammer hatte am Mittwochabend zum parlamentarischen Abend geladen. Und Präsident Robert Marlow richtete sich mit deutlichen Worten an Kollegen und Politik. Er findet es richtig, dass das Thema „in den Fokus gerückt ist“, hat kürzlich Vertreter von „ Fridays for Future“ sowie Architekturstudenten empfangen, die den Klimaschutz nach vorne bringen wollen. Marlow ist davon überzeugt, dass dazu „Architekten einen wichtigen gesellschaftspolitischen Beitrag leisten können“.

Marlow fordert, dass Gebäude immer über ihre komplette Lebensdauer betrachtet werden müssen. Es bringe wenig, wenn zwar hohe energetische Anforderungen erfüllt würden, aber nicht der „große Schaden“ berücksichtigt werde, der bei Bau und Abriss von Gebäuden entstehe. Der Kammerpräsident plädiert deshalb für „Technologieoffenheit“ und „intelligente Lösungen“, bei denen auch der Umbau im Bestand eine größere Rolle spielen müsse. „Wir dürfen keine Entscheidungen mehr treffen, ohne sie klimapolitisch zu bewerten“, erklärte Marlow.

Kammer will längere Studienzeit für Architekturstudenten

Vom Land forderte er, dass die Ausbildungszeit von Architekten an den Hochschulen in Niedersachsen von drei auf vier Jahren erhöht werden müsse. Er sieht einen „Bildungsabbau im Architektenhandwerk“ – und das obwohl die Herausforderungen für den Beruf zugenommen hätten. Hinzu komme das Problem, dass sich Architekturstudenten aus Niedersachsen wegen ihrer geringeren Ausbildungszeit nicht in anderen Bundesländern als Architekten eintragen lassen könnten.

Finanzminister Reinhold Hilbers ( CDU), der als Gastredner gekommen war, versprach, dass die Landesregierung an einer hohen Qualität der Architektenausbildung interessiert sei. Konkreter wurde er in dieser Sache aber nicht. Dafür versprach er, auch in den nächsten Jahren kräftig in den eigenen Gebäudebestand zu investieren.

Land kündigt Millionen-Investitionen an

Derzeit würden rund 75 Millionen Euro für dessen Erhalt und Sanierung ausgegeben. Das soll so auch bleiben. Vor einigen Jahren sei es gerade einmal die Hälfte dieser Summe gewesen. Zudem sollen für große und wichtige Bauprojekte in den nächsten Jahren 96 Millionen Euro zusätzlich ausgegeben werden.

Für Hannovers Stadtbaurat Uwe Bodemann war es das letzte Mal, dass er die Architekten in seiner Bauverwaltung zum parlamentarischen Abend begrüßen durfte. Er geht im Juni in den Ruhestand. Bodemann machte deutlich, dass die Architekten auch künftig viel zu tun haben werden in der Stadt. Derzeit seien 1900 Wohnungen im Bau, für 2500 habe man Baugenehmigungen erteilt. Zudem sei davon auszugehen, dass Hannover weiter wächst.

