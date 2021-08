Hannover

In der Region Hannover sind bislang mehr Stellen zu besetzen als im vergangenen Jahr: „Die starke Nachfrage nach neuen Mitarbeitenden in den Unternehmen hält an – dieses Jahr haben wir über fünftausend Arbeitsstellen mehr als im vergleichbaren Vorjahreszeitraum“, erklärt Heike Döpke, Vorsitzende der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Hannover.

Im August seien 412 Stellen mehr als frei gemeldet gewesen als vor einem Jahr, seit Jahresbeginn seien 20.284 Stellen neu gemeldet worden. Die Agenturchefin: „Im Vergleich zum letzten Jahr waren das 5062 oder 33,3 Prozent mehr.“ Auch im Bestand gab es deutlich mehr Stellen: 11.865 Stellen waren als zu besetzen gemeldet, 3613 oder fast 44 Prozent mehr als im Vorjahr.

Wo es die meisten freien Stellen gibt

Die meisten freien Stellen bieten laut der Arbeitsagentur in der Region Hannover die Bereiche Verkehr, Logistik, Schutz und Sicherheit (zusammen rund 21 Prozent, also gut ein Fünftel der Stellen), gefolgt von Gesundheit, Soziales, Lehre und Erziehung (knapp 20 Prozent), es folgen Rohstoffgewinnung, Produktion und Fertigung (17,7 Prozent) sowie kaufmännische Dienstleistung, Handel, Vertrieb, Tourismus (13,5 Prozent) und schließlich Bau, Architektur, Vermessung, Gebäudetechnik (mit rund zehn Prozent).

Neues aus dem NP-Newsroom Unsere Übersicht zu den wichtigsten Nachrichten aus Hannover täglich gegen 13 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Rangfolge hat sich geändert

Dies Bild habe sich geändert: Gesundheit, Soziales, Lehre und Erziehung sowie der Bereich Verkehr, Logistik, Schutz und Sicherheit stellten jetzt den größten Teil der gemeldeten Stellen. Erst dann folgt der hier über die Jahre führende Bereich der Rohstoffgewinnung, Produktion und Fertigung. Der Anteil der Stellen im Bereich kaufmännische Dienstleistung, Handel, Vertrieb, Tourismus habe wieder etwas zugenommen und seine alte Position in dieser Reihe wieder eingenommen.

Auf dem Ausbildungsmarkt bewegen sich die Zahl der Bewerber mit 6766 und der Stellenangebote mit 6695 auf Vorjahresniveau und sind laut den Agenturdaten derzeit 1905 Berufsausbildungsstellen unbesetzt, 1,2 Prozent mehr als im Vorjahr.

Arbeitslosigkeit in der Region

Die Zahl der als arbeitslos registrierten Menschen in der Region Hannover stieg laut der Arbeitsagentur im August gegenüber dem Juli um 541 (1,1 Prozent) auf 48.182, lag damit um 4376 (8,3 Prozent) unter dem Vorjahreswert. Die Arbeitslosenquote betrug demnach 7,6 Prozent (Vorjahr: 8,3).

Die wichtigsten Nachrichten aus Hannover als Newsletter Welche Nachrichten interessieren Sie besonders? Erhalten Sie jeden Tag gegen 15 Uhr ihren personalisierten Newsletter mit den Top-Meldungen und Neuigkeiten aus Hannover. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Der leichte Anstieg der Arbeitslosigkeit sei jedes Jahr mit dem Ende der Schulzeit und von Ausbildungen zu erwarten. Viele Jugendliche suchten noch „nach einem Anschluss in ihrer Karriere“. Döpke erwartet, „dass deren Arbeitslosigkeit nur von kurzer Dauer sein wird“.

Arbeitslosigkeit in Niedersachsen

Die Arbeitslosigkeit ist in Niedersachsen leicht gestiegen, im Vergleich zum Juli um 1,1 Prozent auf 242.119, die Arbeitslosenquote lag unverändert beit 5,5 Prozent. Im Vorjahres-August waren rund 276.500 Menschen arbeitslos gemeldet, 12,4 Prozent mehr als jetzt.

Arbeitslosigkeit bundesweit

Bundesweit waren rund 2,58 Millionen Menschen ohne Job, etwa 12.000 weniger als im Juli und 377.000 weniger als vor einem Jahr. Die Arbeitslosenquote blieb unverändert bei 5,6 Prozent. Die Bundesagentur schätzt, dass die Arbeitslosigkeit wegen der Pandemie aktuell um 261.000 Menschen höher liegt, als es ohne Corona-Effekte der Fall wäre.

Von Ralph Hübner