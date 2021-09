Hannover

Darf ich auch private Dinge während meiner Arbeitszeit erledigen? Diese Frage hat sich sicher schon jeder Arbeitnehmer gestellt. Am Mittwoch war das genau die Frage im Arbeitsgericht.

Die Schlichtungsstelle für Arzthaftpflichtfragen der norddeutschen Ärztekammern hatte Dorothea Schmidt (Name geändert) fristlos gekündigt. Sie hatte während der Arbeit Schreibarbeiten für ihren Sportverein erledigt, an drei Fachbüchern über medizinische Gutachten mitgeschrieben und auch Referenten-Tätigkeiten (bezahlt und unbezahlt) ausgeübt. Die beiden letzteren Tätigkeiten hätten einen Bezug zu ihrer Arbeit, erklärte die Klägerin.

Normalerweise darf ein Arbeitgeber nur aus „wichtigem Grund“ fristlos kündigen. Wann so etwas vorliegt, muss im Einzelfall entschieden werden. Und dieser Fall war sehr speziell.

Klägerin sollte 110.000 Euro Abfindung erhalten

Denn die Schlichtungsstelle wird aufgelöst, allen Mitarbeitern wurde gekündigt. Der Sozialplan sah für Dorothea Schmidt eine Auflösung des Arbeitsverhältnisses zum 31. Dezember 2021 und 110.000 Euro Abfindung vor. Doch die Mitarbeiterin (seit 1. Januar 2000 im Betrieb) legte Kündigungsschutzklage ein.

Das wiederum erzürnte den Arbeitgeber. Bei einer Kontrolle ihres Rechners stieß er auf die vermeintlich privaten Aktivitäten von Frau Schmidt. Sie berief sich auf die vereinbarte Vertrauensarbeitszeit und dass ihr Chef von ihren Tätigkeit für den Verein während ihrer Arbeit wusste.

Ihr Chef konnte sich an eine solche Vereinbarung am Mittwoch im Arbeitsgericht nicht erinnern. Und es gab eine Zeiterfassung. Während ihrer privaten Tätigkeiten war die Juristin ins Arbeitszeiterfassungssystem eingeloggt. Arbeitsrichter Finn Altmüller befand: „Es ist sehr ungewöhnlich, dass es bei einer Vertrauensarbeitszeit eine Zeiterfassung gibt.“ Erschwerend kam hinzu, dass sie für Überstunden einen Freizeitausgleich in Anspruch nahm.

Richter erkennt Arbeitszeitbetrug

Ein Vergleichsvorschlag vonseiten der Klägerin quittierte der Arbeitgeber nur mit einem müden Lächeln. Sie wollte eine Abfindung in Höhe von 200.000 Euro und eine Beendigung des Arbeitsverhältnisses zum 31. Juli 2021. Bei einem Monatseinkommen von 7800 Euro läge dieser Vergleich noch über der Regelung des Sozialplans, wunderte sich der Richter. Die fristlose Kündigung war zum 17. Februar 2021 erfolgt. Der Anwalt kündigte den Weg durch die Instanzen an.

Das wird auch nötig sein. „Es gab keine Vertrauensarbeitszeit, sondern eine 40-Stunden-Woche mit Zeiterfassung“, befand Richter Altmüller. Insofern habe Dorothea Schmidt einen Arbeitszeitbetrug begangen. Es liege ein wichtiger Grund für eine fristlose Kündigung vor, die auch nicht durch eine vorhergehende Abmahnung erklärt werden müsse, hieß es in der mündlichen Urteilsverkündung.

Von Thomas Nagel