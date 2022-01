Hannover

Haare waschen, färben, föhnen oder eine Hochsteckfrisur machen: Häufig trifft man beim Friseur auf weibliche Angestellte oder Inhaberinnen. Vor allem vor einigen Jahren war der Beruf Friseur ganz klar von Frauen dominiert. In den vergangenen Jahren habe sich das gewandelt, so Suzanne Wolf, Inhaberin des Friseurs Zeitgeist.

Erst im vergangenen Jahr hat der 19-jährige Finn Maarten Lühmann seine Ausbildung als Friseur bei Wolf begonnen. „Ich fand es beim Friseur schon immer interessant, habe schon immer beobachtet, was da eigentlich genau gemacht wird“, erzählt der junge Mann. Im vergangenen Jahr entschied er sich, nach der elften Klasse die Schule zu beenden. „Während der Pandemie hatte ich viel Zeit zum Nachdenken, mir hat einfach die Motivation gefehlt, weiter zur Schule zu gehen.“ Lühmann absolvierte noch ein kurzes Praktikum beim Friseur. „Einfach um sicher zu gehen, dass das das wirklich das Richtige ist.“

„Mir geht es nicht ums Geld“

Dass er sich damit in einer Frauendomäne bewegt, war dem 19-Jährigen nicht klar. „Mir ist das nicht so bewusst und tatsächlich sind in meinem Betrieb auch 50 Prozent Männer und 50 Prozent Frauen.“ Der Verdienst als Friseur ist nicht sonderlich hoch. In seinem ersten Lehrjahr hatte er 413 Euro netto. Ein Freund von ihm macht eine Ausbildung bei VW – und verdient um einiges mehr. Für Lühmann ist das unerheblich: „Mir geht es nicht ums Geld, mir war eher immer wichtig, dass ich etwas mache, worauf ich auch Lust habe.“ In der Mechatronik oder anderen eher technisch handwerklichen Berufen konnte er sich das nie vorstellen – auch wenn er schon immer etwas Handwerkliches machen wollte. „Mir war auch immer der Kontakt zu den Menschen sehr wichtig.“

Kontakt während des Lockdowns fehlte

Seine Eltern haben den 19-Jährigen in seiner Berufswahl immer unterstützt – und sich während des Lockdowns sogar als Modell zur Verfügung gestellt. „Ich habe angefangen zu lernen, als kurz danach der lange Lockdown kam.“ Aus dem Laden durfte er einige Sachen mit nach Hause nehmen. „Ich habe dann zu Hause das Wickeln der Dauerwelle geübt.“ Mit Internetvideos hat er sich viele Techniken angeeignet und die sowohl am Übungskopf, als auch bei seinen Eltern immer wieder geübt. „Ich denke, dass ich die Zeit des Lockdowns gut genutzt habe.“ Dennoch sei er froh gewesen wieder im Geschäft stehen zu dürfen. Ihm habe der Kundenkontakt gefehlt. „Im Geschäft ist es einfach viel unterhaltsamer“, so der junge Mann.

Und wo sieht sich Lühmann in zehn Jahren? „Ich kann mir vorstellen, meinen Meister zu machen und dann vielleicht einen eigenen Laden aufzumachen.“ Zunächst steht aber erst mal seine Ausbildung im Vordergrund.

Von Cecelia Spohn