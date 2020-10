Hannover

Für die sofortige Freilassung von Yüksel Weßling setzt sich Alt-OB Herbert Schmalstieg bei Bundeskanzlerin Angela Merkel ein. Sie soll den türkischen Präsidenten Recep Erdogan auffordern, dass der Ausreisestopp für die frühere Sozialarbeiterin der Stadt Hannover aufgehoben wird.

In der Ratssitzung hat das fraktionsübergreifend auch die Politik gefordert. Weßling lebt derzeit bei Verwandten und muss sich am 2. Dezember vor einem Gericht wegen des Verdachts verantworten, Mitglied einer Terrororganisation zu sein. In der Anklageschrift werden jedoch nur politische Veranstaltungen aufgeführt, an denen sie teilgenommen haben soll.

Anzeige

Für die in der Türkei festgehaltene Yüksel Weßling (64) setzt sich nun auch Hannovers amtierender Oberbürgermeister Belit Onay ein. Quelle: privat

„Der Fall von Yüksel Weßling führt uns vor Augen, mit welchen Gefahren türkischstämmige Mitbürgerinnen und Mitbürger auch hier in unserer Stadt konfrontiert sein könnten“, heißt es in dem Dringlichkeitsantrag des Rates. Sie müssten fürchten, ihre Meinung zu äußern, etwa in den sozialen Medien oder bei öffentlichen Veranstaltungen, und sich außerhalb Deutschlands zu bewegen.

Neues aus dem NP-Newsroom Unsere Übersicht zu den wichtigsten Nachrichten aus Hannover täglich gegen 13 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach.

Von der Bundesregierung erwarten die Kommunalpolitiker, Erdogans Regierung „unmissverständlich“ klarzumachen, dass sie Ausreisesperren für alle betroffenen 60 deutschen Staatsbürger sofort aufzuheben habe, Yüksel Weßling ausreisen lassen und das Verfahren einstellen solle. Ratsvorsitzender Thomas Hermann hatte für den gemeinsamen Appell geworben, den im Verwaltungsausschuss bis auf AfD und „Hannoveraner“ alle unterzeichneten.

Von Vera König