Hannover

Eine neue Handy-App aus Hannover soll den lokalen stationären und den Online-Handel zusammenbringen: Wer die Anwendung namens „BLVRD“ (das steht für Boulevard, also Straße oder gar Prachtstraße) installiert und nutzt, dem soll etwa angezeigt werden, welcher Händler das begehrte Shirt, die gewünschte Hose oder den gesuchten Schuh in der geforderten Größe und Farbe vorrätig hat.

Entwickler der neuen Art von „Suchmaschine“ für (zunächst) den lokalen Modehandel ist Ari Berzenjie (33). Anlass war sein Frust vor ein paar Jahren, als er sich beim Stöbern im Internet „in einen besonderen Sportschuh verliebt“ hatte und ihn unbedingt am selben Tag noch kaufen wollte. Doch sein stundenlanger Gang durch die Stadt war erfolglos – der passende Schuh war für ihn nicht zu finden. Warum, fragte er sich, haben wir in den Städten quasi das Warenlager vor dem Kopf und können doch nicht sehen, was darin ist und wo ich es probieren und mir holen kann? Berzenjie: „Das entsprach nicht der Art und Weise, wie ich die zehn Jahre davor einkaufen gelernt habe.“ Und er dachte: Das müsste doch technisch lösbar sein!

Anzeige

Der Gedanke ließ Berzenjie nicht mehr los, und zwei Jahre später, 2019, kündigte er seinen Job und begann eine entsprechende App zu entwickeln. Und hofft nun, nicht weniger entwickelt zu haben als „die erste Fashion-Produktsuchmaschine und das digitale Schaufenster für den lokalen Modehandel, ausgerichtet am Kaufverhalten der digitalen Generation“. Die tatsächliche, aktuelle Situation im Einzelhandel jedoch sei mit verantwortlich dafür, „dass ein Teil des stationären Handels gegen die Wand fährt“. Die Konsumenten suchen seiner Ansicht nach „heute im ersten Schritt nach einem Produkt und danach erst den Händler – das ist das Erfolgsrezept von Amazon, Zalando & Co.!“

Weitere NP+ Artikel

Praxistest läuft

Seit ein paar Tagen ist BLVRD im Praxistest. Noch ist die Zahl der teilnehmenden Händler überschaubar: In Hannover sind es die lokalen Modeanbieter „85 Eighty Five“, „Motte Naturtextilien“, und „Top Girl“ sowie die Filialisten „ Peek & Cloppenburg“ und „ Sport-Scheck“. Es liefen Gespräche mit weiteren Händlern, auch in Hamburg soll BLVRD Fuß fassen, Ende September starten – und bis Januar in fünf großen Städten einsatzbereit sein. Die Voraussetzung auf Händlerseite: Sie müssen ein Warenwirtschaftssystem haben, aus dem sie ihre Daten im gängigen CSV-Format in die App spielen können.

„Wir wollen den Markt revolutionieren und den lokalen Shop durch die Vernetzung wieder beleben“, sagt Berzenjie und glaubt: „Der Handel kann neue Zielgruppen erreichen und für den Verbraucher wird das lokale Shopping endlich einfacher und eine Bereicherung im Vergleich zum rein digitalen Kaufprozess“. Die App verbinde „das Beste aus zwei Welten“: Shoppingbummel online durch die Stadt und das Service-Erlebnis beim Verkäufer vor Ort.

Schwester und Teilhaberin: Vian Feldhusen Quelle: BLVRD

Unterstützt wird Berzenjie von seiner Schwester und Teilhaberin Vian Feldhusen (40), einer erfahrenen Unternehmerin, Beraterin und Investorin. Gefördert wird BLVRD auch von der kommunalen Wirtschaftsförderungsgesellschaft Hannoverimpuls und deren Projekt Venture-Villa, wo sie jetzt für vier Monate vorübergehend eingezogen sind – Firmensitz aber bleibt zunächst der „Hafven“, ein Co-Working-Projekt in der Nordstadt, wo viele kleine Unternehmen und Einzelselbstständige unter einem Dach arbeiten und sich treffen und auch eine Werkstatt nutzen können. Derzeit arbeiten fünf Menschen in seinem jungen Unternehmen und sieben weitere in der Braunschweiger Software-Firma „Mugs“, die an BLVRD beteiligt ist und die auch den Software-Entwicklungschef stellt.

Nur für Mobilgeräte

Startseite der App BLVRD. Quelle: BLVRD

Vorerst soll es bei der Anwendung nur für Smartphones bleiben (Android, Apple) – „irgendwann“ sollen zuerst eine Tablet-, dann eine sogenannte Desktop-Version dazukommen, mit der sich für viele noch bequemer und komfortabler vom stationären Computer oder vom Notebook aus Online-Shopping betreiben lässt. BLVRD hat die Modebranche im Blick, weil „dorthin viel Geschäft online abwandert“ – aber auch hier heißt es: Erweiterung auf andere Branchen nicht ausgeschlossen. Bis Jahresende ist die Teilnahme für Händler noch kostenlos, weil diese Zeit als „Beta-Test“ gilt – um Erfahrung zu sammeln und Fehler zu entdecken, Verbesserungen einzubauen. Seit dem Start Ende Juli hätten sich 400 aktive Beta-Nutzer angemeldet, das sei viel , vor allem „weil wir die App noch gar nicht groß beworben haben“ – das soll demnächst losgehen.

Die App hat auch eine Routenführerfunktion und zeigt den Weg zum gewählten Shop. Zudem liefert sie weitere Informationen, zeigt etwa den Konsumenten den eingesparten Kohlendioxidverbrauch an, weil kein Versand erfolgt ist (der durch Eigenabholung womöglich verursachte Kohlendioxidausstoß wird nicht erfasst) – und den Händlern gibt sie Einblicke in das Konsumentenverhalten.

Von Ralph Hübner