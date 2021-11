Apotheker in Hannover klagt: Fast täglich gefälschte Impfausweise

Hannover

Gefälschte Impfausweise sind ein Problem, das vor der Pandemie nicht existierte. Vor zwei Jahren hätte sich wohl niemand vorstellen können, dass gefälschte Impfausweise überhaupt jemals zu einem Problem werden würden. Ernsthafte Gedanken darüber, wie mit damit umzugehen ist, hat sich deshalb auch wohl kaum jemand gemacht. Bis jetzt. Allerdings waren es nicht Polizei, Politik oder das Robert Koch-Institut (RKI), die sich als erste mit dieser Thematik auseinandersetzen mussten, sondern die Apotheker. Sie stellen Zertifikate für Geimpfte aus und werden damit zur Zielscheibe von Impffälschern. Eine Anlaufstelle für Ungeimpfte, die ihre erworbenen Fälschungen legalisieren wollen.

Einer dieser Apotheker ist Dr. Matthias Nassimi. Der 41-Jährige betreibt die Rathaus-, Markt- und Andrea Apotheke am Lindener Marktplatz und auf der Limmerstraße. Er erzählt: „Es passiert eigentlich täglich. Und seitdem die Maßnahmen in der letzten Woche verschärft wurden, wird es immer schlimmer.“

Doch wie lassen sich die Fälschungen von Originalen unterscheiden? „Wir achten auf die Größe und Beschaffenheit von Stempel und Sticker und versuchen, die Daten nachzuvollziehen. Kommt uns ein Ausweis verdächtig vor, rufen wir bei den Ärzten an. Oft stellt sich dann heraus, dass es den aufgeführten Impfarzt überhaupt nicht gibt“, so Nassimi. Das Problem: Viele Menschen wurden in Zentren geimpft, die heute geschlossen sind. Ein wirklicher Datenabgleich ist in vielen Fällen also gar nicht mehr möglich. „Vor kurzem kam jemand, der ein Impfzentrum angegeben hat, das bereits geschlossen worden war, als die Impfung stattgefunden haben soll. Ein eindeutiger Fall“, erklärt Nassimi.

Kein klarer Leitfaden vorhanden

Einen klaren Leitfaden, an dem sich die Apotheken orientieren können, gebe es allerdings nicht. Polizeibeamte seien zwar vorbeigekommen und hätten die Apotheker zu schulen versucht. Doch wirkliche Richtlinien für das Entdecken einer Fälschung hätten auch sie (noch) nicht gefunden. Es scheint so, als wäre selbst die Polizei machtlos gegenüber dieser wachsenden Problematik.

Kämpft gegen falsche Impfausweise: Apotheken-Mitarbeiterin Edamur Sapanci. Quelle: Tim Schaarschmidt

Und so lasten Arbeit und Verantwortung auf den Apotheken. „Wir sind einfach verunsichert. Ich möchte natürlich auch niemandem Unrecht tun, keinen falsch beschuldigen“, sagt Nassimis Mitarbeiterin Edanur Sapanci (22). Die eigene Erfahrung und der Austausch mit den Kollegen und anderen Apotheken sind derzeit somit die einzigen Orientierungshilfen.

Nur das RKI hat alle Daten

Gelingt es den Apotheken, dennoch eine Fälschung zu enttarnen, werden Dokument und Personalausweis vor Ort kopiert, gesammelt und anschließend von der Polizei abgeholt. Die Beamten versuchen dann, den Verdachtsfällen auf den Grund zu gehen. Die Nachverfolgung von Impfungen stellt jedoch selbst erfahrene Ermittler vor Hindernisse. Denn „die Polizei ist in ihren Möglichkeiten leider auch sehr beschränkt. Das RKI sammelt alle Impfdaten und hat somit den einzigen Datensatz, der Klarheit über den Impfstatus einer Person schaffen kann. Doch aus Datenschutzgründen können weder wir noch die Polizei diese Informationen einsehen“, erklärt Nassimi. Eine echte Lösung ist momentan also nicht in Sicht.

Lesen Sie auch: Leopoldina-Experten fordern strikte Kontaktbeschränkungen

Apotheker fordert Entlastung

Deshalb fordert der Apotheker eine Entlastung. Neben dem regulären Verkaufsbetrieb, bietet Nassimi in seinen Apotheken Grippeimpfungen an und kümmert sich um die medizinischen Anliegen der Kunden: Ob offene Wunde oder Corona-Frage – der Stadtteilapotheker möchte für die Lindener da sein. Aber das wird mit jedem Tag zu einer größeren Herausforderung. In den letzten Monaten haben alleine Nassimi und seine 30 Mitarbeiter etwa 21.000 Zertifikate ausgestellt.

Lesen Sie auch: Corona-Verstöße in Friseursalons: Keine Masken – und Glasreiniger zur Desinfektion

Nassimi meint: „Es fühlt sich an, als würde die Tragweite der politischen Entscheidungen nicht wirklich bedacht werden“. Denn für die vielen Aufgaben, denen Apotheken momentan gerecht werden müssen, fehlte den Apothekern nicht nur die Zeit, sondern auch die Ausbildung. Der Apotheker appelliert: „Unsere Aufgabe ist die Versorgung mit Arzneimitteln. Wir sind Pharmazeuten – keine Ermittler.“

Von Mareike Sophie Drünkler