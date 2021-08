Hannover

“An apple a day keeps the doctor away“ – an diese englische Volksweisheit scheint sich der Deutsche zu halten, denn Statistiken zufolge isst jeder Deutsche jährlich rund 21 Kilogramm Äpfel. Das Obst liefert Vitamine, Mineralstoffe, Pflanzenstoffe und leicht verdauliche Kohlenhydrate. Die meisten Nährstoffe sitzen direkt in oder unter der Schale. Doch wohin mit den plötzlich vielen Äpfeln, wenn bald die Erntezeit im eigenen Garten beginnt? Ab zur Mosterei! Wir verraten Ihnen, wo sie in der Region Hannover ihre Äpfel – aber auch Birnen und Quitten – zu Saft verarbeiten lassen können.

Am entspanntesten kommt man durch mobile Mostereien an Saft aus dem eigenem Obst. Bundesweit gibt es etliche Anbieter, mit denen man bequem einen Termin verabreden kann oder es gibt bereits festgelegte Standorte. Das Angebot lohnt sich vor allem, wenn sich Nachbarn und Freunde beteiligen. Für die Prozedur mit Terminvereinbarung zu Hause wird in der Regel ein Starkstrom- und ein Trinkwasseranschluss benötigt sowie ein Abfluss.

Tipps zur Apfelernte Um zu erkennen, ob ein Apfel reif ist, eignet sich abgesehen vom Geschmacktest die sogenannte Kippprobe: Hierbei wird der Apfel vorsichtig um 90 Grad gekippt und etwas gedreht. Löst sich der Stiel dann problemlos von dem Ast, kann die Ernte eigentlich beginnen. Wer sich aber unsicher ist, kann den Apfel auch aufschneiden und prüfen, ob die Kerne leicht braun sind – ein Zeichen, das für die Reife spricht. Bei der Lagerung sollten Äpfel vorsichtig behandelt werden. Hobbygärtner sollten ihre Ernte möglichst nicht stapeln oder abwaschen, denn die natürliche Wachsschicht ist der beste Schutz beim Konservieren. Äpfel am besten kühl lagern, zum Beispiel im Schuppen oder der Garage, und nicht in der Nähe von anderem Obst oder Gemüse. Die Früchte produzieren das Reifegas Ethen (auch Äthylen genannt), welches dazu führt, dass Gemüse schnell welk wird.

Die mobile Saftmacherei

Die Mobile Saftmacherei ist während der Apfelsaison in der Region Hannover und den angrenzenden Landkreisen unterwegs. Die Saftausbeute beträgt durchschnittlich etwa 65-70 Prozent und variiert je nach Sorte, Reifegrad und Beschaffenheit der Äpfel. Die Mindestmenge beträgt 30 Kilogramm.

Abgerechnet wird nach erzielter Saftmenge und verbrauchter Verpackung – es gibt die Möglichkeiten 3-, 5- und 10-Liter Bag-in-Boxen zu wählen. Für bis zu 30 Liter naturtrübem Apfelsaft fallen zum Beispiel 4 Euro pro 3-Liter-Box an, 5,40 Euro pro 5-Liter-Box und 8,70 Euro pro 10-Liter-Box. Es gibt zudem die Möglichkeit Birnen und Quitten entsaften zu lassen – sie können auch einteilig dem Apfelsaft beigemischt werden. Birnen zum Mosten sollten noch fest und knackig sein.

Termine für September – Buchungen sind ab Mitte August möglich:

Sa. 04.09. Brands Hof Familie Baumgarte, Heinescher Hof 4, 30419 Hannover / Vinnhorst

Di. 07.09. Hof Cord Baumgarte, Kananoher Str. 24, 30855 Langenhagen / Kaltenweide

So. 12.09. Wegeners Hof, Leinechaussee 44, 31515 Wunstorf / Liethe

Di. 14.09. Hof Cord Baumgarte, Kananoher Str. 24, 30855 Langenhagen / Kaltenweide

Do. 16.09. Forellenhof Wedemark, Meitzer Str. 65, 30900 Wedemark / Hellendorf

Sa. 18.09. Dorfgemeinschaftshaus, Schulstraße 1, 31036 Deinsen

So. 19.09. Wegeners Hof, Leinechaussee 44, 31515 Wunstorf / Liethe

Di. 21.09. Hof Cord Baumgarte, Kananoher Str. 24, 30855 Langenhagen / Kaltenweide

Mi. 22.09. Gutspension Hofschwicheldt, Hofschwicheldt 1, 31226 Peine

Do. 23.09. Brands Hof Familie Baumgarte, Heinescher Hof 4, 30419 Hannover / Vinnhorst

So. 26.09. Apfeltag in Harkenbleck, 30966 Hemmingen

Di. 28.09. Hof Cord Baumgarte, Kananoher Str. 24, 30855 Langenhagen / Kaltenweide

Obsthof Gestorf

Auf dem Obsthof Gestorf startet die Saison am 3. September für Privatkunden. Bis Ende Oktober gibt es hier die Möglichkeit seine Äpfel entsaften zu lassen. Termine können zum einen telefonisch unter 05045 - 478 vereinbart werden. Ohne Termin kann immer montags und mittwochs von 9-12 und 14-18 Uhr angeliefert werden. Die Mindestmenge beträgt 70 Kilogramm – aber es gibt die Option Mostäpfel vom Obsthof dazuzukaufen, um auf die erforderliche Menge zu kommen. 40 Cent pro Kilogramm Mostäpfel werden berechnet.

Bis 100 Liter Apfelsaft fallen 75 Cent pro Liter an, zuzüglich der Verpackung in 5- oder 10-Liter Bag-in-Boxen. Der 5-Liter Beutel kostet 85 Cent pro Stück inklusive Zapfhahn, ein 5-Liter Karton 85 Cent pro Stück, der 10-Liter Beutel 1,20 Euro pro Stück inkl. Zapfhahn, der 10-Liter Karton 85 Cent pro Stück. Die Kartons können im Folgejahr wiederverwendet werden, die Beutel können nach Gebrauch im Wertstoffmüll entsorgt werden. Im September kann zudem Birne zugemischt werden, im Oktober Quitte – dann ändert sich der Preis pro Liter auf 80 beziehungsweise 85 Cent.

So funktioniert das Mosten Zuerst werden die Äpfel in einer automatischen Waschanlage kräftig gereinigt. Trotzdem sollte man darauf achten, nur sauberes Obst und keine faulen Früchte abzugeben. Je besser das Ausgangsprodukt, desto höherwertiger der Saft. Nach dem Waschen wird das Obst in einer Rätzmühle zerkleinert und landet als Maische auf der Packpresse. Der aus dem Brei gepresste Saft fließt direkt in den Pasteurisator. Hier wird der Saft schonend erhitzt und anschließend heiß abgefüllt. So wird der Saft ganz ohne Zusätze haltbar gemacht. Anschließend wird der heiße Saft in Kunststoffschläuche mit Zapfhahn abgefüllt. Die gibt es in Varianten für drei, fünf oder zehn Liter. Die Schläuche werden in einen Karton verpackt. Das Bag-in-Box System bietet viele Vorteile. Ungeöffnet hält der Saft etwa zwei Jahre, einmal angebrochen ist der Saft immer noch ein bis zwei Monate haltbar, da keine Luft in den Plastikschlauch eindringen kann. Zum Lagern wird nicht viel Platz benötigt, und es entsteht kaum Abfall, denn der Karton kann im nächsten Jahr wiederverwendet werden.

Der Most-Express

Der Most-Express ist ebenfalls eine mobile Mosterei und bietet im September und Oktober einige Termine auch in der Region Hannover an. Der frisch gepresste Saft wird in 5- oder 10-Liter-Boxen abgefüllt. Für Birnen- und Apfelsaft fallen 5 Euro für die 5-Liter-Box an (bis 100 Liter), bei der 10-Liter-Box sind es 8,30 Euro – jeweils mit Karton. Bei größerer Menge werden die Preise günstiger. Für Quittensaft fallen 6 beziehungsweise 10 Euro an je 5- oder 10-Liter-Karton.

Die Termine im September:

09.09. Evessen, Obsthof Halbhuber, Am Borrwege 5, Termine: Most-Express

10.09. Lehrte-Hämelerwald, Gut Adolphshof, Termine: Most-Express

11.09. Lehrte-Ahlten, BUND, Geschäft Spielzeugwelt, Raiffeisenstraße 5, Termine: Telefon 05132-6279 (Karsten Poschadel)

16.09. Hildesheim-Sorsum, Grundschule, Kunibertstraße 5, Termine: Most-Express

17.09. Banteln, Rittergut Block-Grupe, Gronauer Weg 20, Termine: Most-Express

18.09. Sehnde-Bolzum, Bolzumer Dorfladen am Marktplatz, Termine: kontakt@dorfladen-bolzum.de oder 0170-8040489 (Frauke Lehrke)

21.09. Evessen, Obsthof Halbhuber, Am Borrwege 5, Termine: Most-Express

23. bis 25.09. Einbeck-Salzderhelden, Annes Weinkontor, Hof Wolper, Einbecker Straße 50, Termine: 05561-82121 (Anne Wolper)

26.09. Lehrte-Hämelerwald, Apfelfest Gut Adolphshof, Termine: Most-Express

27.09. Eime, Altes Backhaus, Heimat- und Kulturverein, Termine: Most-Express

29.09. Ilsede-Lahstedt, Bauwirtschaftshof, Zur Feuerlosen 2, Bündnis 90/Die Grünen, Termine: 0177-4660252

30.09. Hildesheim, Braumanufaktur, Goslarsche Straße 15, Termine: Most-Express

Heidemost – mobile Mosterei

Heidemost – die mobile Mosterei ist ebenfalls in den Bereichen Allertal, Nienburg, Celle und der Region Hannover unterwegs. Die Mindestmenge beträgt 50 Kilogramm, was etwa 35 Liter Saft ergibt – je nach Reifegrad und Sorte. Abgefüllt werden kann in 3- , 5-, und 10-Liter-Boxen. Das kostet dann entsprechend 4 Euro, 5,20 Euro und 8,70 Euro bei einer Menge von bis zu 200 Litern.

Termine für September und Oktober sind hier ab dem 22. August buchbar.

10.09. HEIDEMOST, Breekweg 12, 29690 Buchholz

19.09. Museumshof Winsen, 29308 Winsen/Aller

21.09. Stoll´s Hofladen, LangenhagenerStr. 4, 30900 Wedemark

24.09. Rabehof, Örtzheide 2, 29320 Hermannsburg

25.09. Erlebnishof Lahmann, 31303 Burgdorf-Otze

26.09. Apfelfest Schloss Bothmer, Alte Dorfstr. 15, 29690 Schwarmstedt

27.09. Frischehof Krumwiede, Celler Str. 114, 31582 Nienburg

29.09. HEIDEMOST, Breekweg 12, 29690 Buchholz

Apfelsaft selber herstellen Natürlich kann Apfelsaft auch am eigenen Herd hergestellt werden – wenn auch nicht in Riesenmengen. Besondere Anschaffungen wie ein Entsafter oder eine Obstpresse sind dafür nicht notwendig: Ein Sieb, zwei Töpfe, ein Messer, ein Kochlöffel, ein Schöpflöffel, ein sauberes Leintuch und gesäuberte und sterilisierte Flaschen zum Abfüllen genügen als Ausstattung. Zwei Kilogramm Äpfel waschen – Stiele, Kerngehäuse und Druckstellen herausschneiden. Die Äpfel vierteln. Apfelstücke in einen großen Topf geben und mit Wasser bedecken. Bei mittlerer Hitze für 20-25 Minuten kochen. Ein Sieb in einen separaten Topf einhängen und mit dem Passiertuch auskleiden. Gekochte Äpfel in das Sieb gießen und durchpressen. Passiertuch gut auswringen. Gewonnenen Saft mit etwas Zitrone oder Honig/Zucker abschmecken. Erneut auf niedriger Stufe erhitzen und 20 Minuten köcheln lassen – den Schaum abschöpfen und den Saft regelmäßig umrühren. Den Saft nochmal auf 90 Grad erhitzen, in die Flaschen abfüllen und verschließen. Kühl und dunkel gelagert ist der Saft mindestens 6 Monate haltbar.

Kein eigener Apfelbaum zum Verzehr im Garten? Das „Streuobstwiesen-Bündnis Niedersachsen“ bündelt Angebote im ganzen Land, über eine interaktive Karte kann man Standorte in der Nähe finden. Auf der Homepage von www.mundraub.org sind mehr als 6000 Standorte gelistet, wo man in Deutschland gratis Obst, Kräuter oder Nüsse ernten kann. Es gelten aber Regeln für „Mundräuber“: Eigentumsrechte respektieren, behutsam mit der Natur umgehen, sich bei der Pflege der Bäume engagieren – und neue Entdeckungen auf der Plattform teilen.

Streuobstwiesen sind reine Naturparadiese. Bienen, Hummeln und zahllose andere Insekten ernähren sich von Nektar und Pollen der Obstblüten und sorgen dabei für die wichtige Bestäubung. Viele bedrohte Tierarten wie Fledermäuse, Haselmäuse, Garten- und Siebenschläfer sowie der Steinkauz haben hier noch eine Heimat. Öffentliche Streuobstwiesen sind jedem zugänglich, es sollte also mit Bedacht und nicht über die Maße gepflückt werden.

Von Katharina Klehm