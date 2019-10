Anzeiger-Hochhaus: So wird das Dachgerüst entfernt

Hannover

Nächtlicher Hochbetrieb auf der gesperrten Goseriede: Ein gewaltiger Kran stand in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch vor dem Anzeiger-Hochhaus, um die neu errichtete Kuppel von dem Dachgerüst zu befreien – der Auftakt zum Finale der 19 Monate währenden Sanierungsarbeiten. Mit dem Kran wurde die fünfteilige Gerüstkonstruktion über der Kuppel abgetragen. Klingt vielleicht einfach, war aber ein komplexer Vorgang, der einiges an Organisation forderte.

Nur für Schwindelfreie: Blick von der Kuppel auf den Kran. Quelle: Clemens Heidrich

So ist die Goseriede ab 21 Uhr für den Verkehr gesperrt worden, planmäßig sollten die Arbeiten bis 3 Uhr morgens abgeschlossen sein. Ganz freien Blick auf die neuen, aber bereits patinagrün schimmernden Kupferplatten der Kuppel haben Passanten aber noch nicht, dazu muss noch erst das Gerüst am Anzeiger-Hochhaus abgebaut werden. Das passiert jetzt Stück für Stück: Nach den abschließenden Arbeiten an der Fassade soll die jetzt noch versteckte Gebäudefront dann bis Weihnachten wieder komplett zu sehen sein.

Die NP hat die Arbeiten begleitet, Bilder der frei gelegten Kuppel zeigen wir ab heute morgen hier auf unserer Homepage www.neuepresse.de.

Heruntergebracht: Ein Teil des Dachgerüstes liegt auf dem Goseriede-Platz. Quelle: Clemens Heidrich

Von Michael Lange